Глава Ватикана повторил постулат европейских политиков о том, что мирные переговоры на Украине надо начинать только после прекращения огня…

Глава Ватикана папа Римский Лев дал понять, что не разделяет подход России, настаивающей на начале мирных переговоров по Украине без остановки военных действий, которые должны побуждать стороны не затягивать время, а принимать ясные и реалистичные решения, исходя из реалий на поле боя.

Как сообщает портал «VaticanNews», во время краткой встречи с представителями СМИ после традиционного выходного дня в Кастель Гандольфо папа Лев фактически отверг саму возможность для Украины уступить Донбасс и ряд других территорий России.

Один из журналистов спросил главу Ватикана, что он думает о гипотезе передачи России украинских территорий для того, чтобы положить конец войне. «Это должны решать они сами, и конституция Украины совершенно ясна», — ответил Лев XIV, дав понять, что ни о каких уступках не может быть и речи.

Затем он повторил постулат европейской «партии войны» о том, что сначала на Украине надо достичь полного перемирия, а уж только потом начинать мирные переговоры. «Проблема в том, что прекращение огня не наступает, не наступает момент, чтобы вступить в диалог и посмотреть, как решить проблему. К сожалению, ежедневно погибают люди. Я думаю, необходимо настаивать на мире, начав с прекращения огня, а потом вести диалог», — заявил глава Ватикана.

В реальности все понимают, что объявление перемирия — это совершенно нереалистичный шаг, поскольку, как показал опыт, достичь его на обширной линии фронта практически невозможно. Именно поэтому европейские политики, выступающие за продолжение войны «до последнего украинца», настаивают на этом пункте. Устанавливать перемирие можно не один месяц, а потом под предлогом любого обострения на линии соприкосновения откладывать начало мирных переговоров.

Именно поэтому Москва, которая 8 лет безуспешно настаивала на реализации подписанных всеми Минских договорённостей, не собирается повторять свои ошибки и согласна на мирные переговоры без каких-либо условий и остановки военных действий. Впрочем, в ЕС откровенно хотят продолжать воевать против России руками украинцев. Теперь такую позицию, судя по всему, разделяют и в Ватикане.

Русская линия