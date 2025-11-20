Николай Яковлевич Данилевский родился 28 ноября 1822 г. в Ливенском уезде Орловской губернии в семье генерала. Образование получил в Императорском Царскосельском Лицее, который окончил в 1842 г., служил в канцелярии Военного министерства, одновременно в 1843−47 гг. был вольнослушателем естественного факультета Петербургского университета, где по окончании курса получил степень кандидата. Сдал магистерский экзамен и весной-летом 1849 г. изучал флору Черноземной полосы Европейской России, готовясь к защите диссертации по ботанике. Но в июне был арестован в Тульской губернии и доставлен в Петербург. Увлекшись идеями Фурье, Данилевский с 1844 по май 1848 гг. посещал кружок М.В. Буташевича-Петрашевского, что и послужило причиной ареста. Он был заключен в Петропавловскую крепость, но, поскольку его участие в кружке было минимальным и он раскаялся в содеянном, в ноябре был освобожден и выслан в Вологду под надзор полиции. Служил чиновником в канцелярии губернатора, с 1852 г. на аналогичной должности в Самаре. В 1857 г. причислен к Департаменту сельского хозяйства Министерства государственных имуществ, участвовал в ряде научных экспедиций.

В 60-е гг. Данилевский работает над фундаментальным культурологическим трудом «Россия и Европа», который заложил основу цивилизационного подхода к исследованию исторических явлений. Книга увидела свет в журнальном варианте в 1868 г. В 1872 г. появилось отдельное издание. В этой работе ученый сформулировал теорию культурно-исторических типов, согласно которой общечеловеческой цивилизации нет и быть не может, существуют только различные культурно-исторические типы цивилизаций. В истории можно говорить не о едином общечеловеческом процессе, а о разнообразии культурных типов. Всего в прошлом Данилевский выделял 11 культурно-исторических типов: египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, халдейский, или древнесемитический, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитический, или аравийский, романо-германский, или европейский. Главное внимание в своем анализе он сосредоточил на германо-романском (уходящем) и славянском (только начинающем формироваться) типах, потому книга и называется «Россия и Европа». На смену Европе, по мнению Данилевского, должна прийти Россия с ее миссией объединения всех славянских народов, и возглавляемое Россией славянство займет на исторической сцене место угасающего германо-романского типа.

Такой сценарий Данилевский считал вполне обоснованным, поскольку славянская цивилизация имеет ряд существенных преимуществ перед европейской. Она неагрессивна, в ней общественное преобладает над индивидуальным, что произошло под влиянием Православия. Данилевским ставил проблему очень остро, он утверждал, что России предстоит сделать выбор: либо вместе с другими славянскими народами создать всеславянскую цивилизацию, либо полностью утратить свое культурно-историческое значение и стать этнографическим материалом для других цивилизаций. Он считал необходимым создание Всеславянского союза (федерации) — добровольного объединения славянских народов вокруг России. Столицей союза должен стать (после освобождения от власти турок) Константинополь, недаром называвшийся славянами Царьградом.

Обосновывая особый путь развития России, Данилевский в целом продолжил славянофильское учение, дополнив его системой естественно-научных доказательств. Н.Н.Страхов, защищая теорию Данилевского от нападок В.С.Соловьева, утверждал, что книга «Россия и Европа» завершает славянофильское учение, является кульминационной точкой развития славянофильской идеи. Опора Данилевского на органическую теорию развития, учет им в своей концепции географических факторов формирования государств ставят русского ученого в ряд основоположников геополитики.

В 1864 г. Данилевский купил себе имение в Мшатке на южном берегу Крыма, здесь у него гостили Н.Н.Страхов, И.С.Аксаков, Л.Н.Толстой и другие видные деятели русской культуры. В 1879 г. ученый был назначен директором Никитского ботанического сада. Тогда же он приступил к написанию работы «Дарвинизм. Критическое исследование», которую определял как «естественное богословие». Труд Данилевского не был доведен до конца из-за скоропостижной смерти ученого в Тифлисе во время очередной командировки 7 ноября 1885 г. Похоронен в своем крымском имении.

Русская линия