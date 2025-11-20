17 ноября 2025 года на стадионе в столице Черногории Подгорице во время матча отборочного турнира Чемпионата мира-2026 между сборными Черногории и Хорватии произошёл скандал с участием хорватских болельщиков, которые выкрикивали нацистские, антисербские и антиправославные лозунги, сообщает СПЖ.

Около 550 хорватских болельщиков на стадионе «Под Горицом» сначала скандировали проусташский лозунг «За дом спремни!» («За родину — будь готов!»), а затем перешли к откровенно провокационным выкрикам «Убиј Србина!» («Убей серба!»).

После этого хорватские фанаты запели кричалку «Ко не скаче православац!» («Кто не скачет, тот православный!»), после чего спикер стадиона обратился к болельщикам с просьбой о корректном и честном поведении.

Часть черногорских болельщиков ответила на провокации хорватов свистом, однако другая часть публики на стадионе осталась безмолвной, не реагируя на происходящее.

Министр спорта и молодежи Черногории Драгослав Шчекич назвал такое поведение неприемлемым и решительно осудил «непристойное, оскорбительное и, прежде всего, фашистское скандирование». По его словам, открытые фашистские лозунги находятся в полном противоречии с ценностями, которые должен продвигать спорт.

Последует ли какая-то реакция на данные возмутительные действия хорватов со стороны международных футбольных чиновников, пока неизвестно. В последнее время в Европе по политическим мотивам предпочитают не замечать такие вещи. В конце концов, речь идёт о провокации хорватов-католиков против православных сербов, а не наоборот.

Русская линия