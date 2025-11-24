С соответствующей инициативой выступил лидером ЛДПР Леонид Слуцкий, который считает, что такая мера поможет искоренить в России практику «крестопада»…

Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о введении административной ответственности за изображение православных храмов и других объектов религиозного назначения без крестов и иных символов. Документ размещен в думской электронной базе, сообщает ТАСС.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за искажение образа культовых зданий при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в рекламе. Штрафы за подобные действия для граждан составят от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В случае распространения таких изображений через средства массовой информации или в Интернете штрафы будут выше: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для организаций.

По мнению авторов инициативы, предлагаемые изменения должны пресечь практику намеренного удаления крестов и других религиозных символов с визуальных изображений храмов, которая в последнее время получила распространение в соцсетях, рекламе и дизайнерских проектах. В пояснительной записке отмечается, что подобные изображения формируют искаженное представление о назначении культовых сооружений и воспринимаются частью общества как форма антирелигиозной пропаганды.

В тексте законопроекта предусмотрены исключения, согласно которым ответственность не наступает при использовании исторических изображений, где религиозные символы отсутствовали в соответствующий период, а также в случаях, когда их воспроизведение может привести к осквернению.

