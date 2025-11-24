Мигрант-подросток напал с ножом на охранников и двух полицейских в торговом центре в Москве…

Наглядно о том, чем могут окончиться провокации с намазом в общественных местах

В Москве произошёл очередной вопиющий случай с участием мигрантов — около метро «Домодедовская» 16-летний подросток набросился с ножом на охранника и дважды ударил его холодным оружием после требования прекратить намаз в общественном месте, сообщает Телеграм-канал Readovka.

Слава Богу, охранника удалось спасти.

В этот же день правоохранители нашли подростка и задержали — его обвиняют в покушение на убийство и насилие по отношению к представителям власти. В ближайшее время суд выберет меру пресечения, дело находится на контроле у прокуратуры.

В настоящее время стало известно, что мигрант заранее подготовил провокацию — он взял с собой коврик и отправился в торговый центр для совершения публичного намаза. При этом подросток прихватил и нож, которым, как видим, готов был действовать. Мигранта, расстелившего коврик, заметили два охранника ТЦ, которые попросили его прекратить провокацию. На замечания он отреагировал агрессивно, и в результате пырнул одного из сотрудников ножом, а затем пустился в бега.

Позже его нагнали сотрудники полиции, тогда мигрант вновь достал нож и ранил одного из правоохранителей в плечо. Как пишет «МК», преступник — уроженец Азербайджана и недавно переехал в Москву. В столице он учился в колледже. В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.

Стоит заметить, что в последнее время в России участились провокации с публичным совершением намаза в общественных местах, что наводит на мысль о том, что данная тема целенаправленно кем-то вдалбливается в неокрепшие умы мусульманской молодёжи. То, чем могут окончиться такие провокации, наглядно демонстрирует произошедший инцидент. Если российские власти не пресекут эти потуги исламистов на корню, такая поножовщина на псевдо-религиозной почве станет обыденностью.

Русская линия