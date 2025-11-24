Русская линия
Сводка новостей от 24 ноября 2025

В Европе по-прежнему немало людей с христианским взглядом на жизнь
Граждане Словении проголосовали на референдуме против закона об эвтаназии для неизлечимо больных пациентов…

Эвтаназия23 ноября 2025 года граждане Словении на референдуме сказали «нет» закону, который позволяет убивать неизлечимо больных пациентов с их согласия, сообщает американское новостное агентство «Associated Press».

Согласно предварительным результатам референдума, опубликованным избирательными органами Словении, около 53% граждан проголосовали против закона, а около 46% — за. Против закона проголосовали более 20% из 1,7 миллиона избирателей, имеющих право голоса в Словении, что предусмотрено правилами проведения выборов.

По данным Государственной избирательной комиссии, явка составила почти 41%.

«Сострадание победило, — заявил консервативный активист, возглавлявший кампанию против эвтаназии, Алеш Примц. — Словения отвергла правительственную реформу в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и социального обеспечения, основанную на эвтаназии».

Парламент этой небольшой страны, входящей в Европейский союз, принял закон об эвтаназии ещё в июле, после того как в прошлом году избиратели поддержали его на референдуме, не имеющем обязательной силы. Однако Примц и другие оппоненты властей добились проведения ещё одного голосования по этому спорному вопросу, собрав более 40 тысяч подписей.

Решение, принятое в воскресенье, означает, что действие существующего закона приостановлено. В Европе, слава Богу, ещё немало людей, которые придерживаются христианских ценностей.

