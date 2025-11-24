Граждане Словении проголосовали на референдуме против закона об эвтаназии для неизлечимо больных пациентов…

В Европе по-прежнему немало людей с христианским взглядом на жизнь

23 ноября 2025 года граждане Словении на референдуме сказали «нет» закону, который позволяет убивать неизлечимо больных пациентов с их согласия, сообщает американское новостное агентство «Associated Press».

Согласно предварительным результатам референдума, опубликованным избирательными органами Словении, около 53% граждан проголосовали против закона, а около 46% — за. Против закона проголосовали более 20% из 1,7 миллиона избирателей, имеющих право голоса в Словении, что предусмотрено правилами проведения выборов.

По данным Государственной избирательной комиссии, явка составила почти 41%.

«Сострадание победило, — заявил консервативный активист, возглавлявший кампанию против эвтаназии, Алеш Примц. — Словения отвергла правительственную реформу в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и социального обеспечения, основанную на эвтаназии».

Парламент этой небольшой страны, входящей в Европейский союз, принял закон об эвтаназии ещё в июле, после того как в прошлом году избиратели поддержали его на референдуме, не имеющем обязательной силы. Однако Примц и другие оппоненты властей добились проведения ещё одного голосования по этому спорному вопросу, собрав более 40 тысяч подписей.

Решение, принятое в воскресенье, означает, что действие существующего закона приостановлено. В Европе, слава Богу, ещё немало людей, которые придерживаются христианских ценностей.

Русская линия