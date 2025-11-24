Николай Нилович Ознобишин происходил из старинного дворянского рода. С самого начала революционной смуты 1905 года Ознобишин встал на защиту Самодержавной монархии. Ознакомившись с целями и задачами Союза Русского Народа (СРН), он вступил в его ряды и принялся за деятельную пропаганду Союза в Москве и Московской губернии. 22 января 1906 г. совместно с другим известным московским монархистом В.А.Балашевым Ознобишин открыл Московский отдел СРН. В 1907 г. совместно с В.А.Грингмутом Ознобишин предпринимал попытки объединения Московского отдела СРН с Русской Монархической Партией (РМП), которые по замыслу Грингмута к 1908 г. должны были слиться в единый Монархический Союз Русского Народа.

При этом Грингмут должен был стать действующим, а Ознобишин почетным председателем новой структуры. Однако внезапная кончина Грингмута внесла коррективы и несмотря на то, что РМП и Московский отдел СРН объединились, в Союзе сразу же началась внутренняя борьба, в результате которой Ознобишин стал и почетным и действительным председателем Совета СРН, а руководитель РМП протоиерей Иоанн Восторгов был отстранен от управления Союзом. Во время раскола в СРН Ознобишин поддержал сторонников Н.Е.Маркова.

Последний год жизни Ознобишин тяжело болел и, как отмечалось в одном из посвященных ему некрологов, был сильно подавлен «неприятно сложившимися личными и материальными обстоятельствами». Скончался Ознобишин в 1912 году. Похоронен на погосте Скорбященского монастыря.

В этот день, 11 ноября 1480 года, хан Ахмат в ужасе бежал от реки Угры — «пояса Пресвятой Богородицы». С момента окончания «Великого стояния на реке Угре», принято считать окончательное освобождение Руси от монголо-татарского ига. Церковь отмечает это событие 6 июля, установив для этого специальное празднование Владимирской иконе Божией Матери.

Русская линия