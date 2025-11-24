22 ноября 2025 года Иерусалимская Православная Церковь торжественно отметила 20-летие интронизации своего Предстоятеля — Патриарха Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофила III, сообщает официальный сайт Русской духовной миссии.

От Русской Православной Церкви в торжествах приняли участие начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) и насельники миссии иеромонах Петр (Бородулин), иеромонах Филофей (Артюшин) и диакон Макарий Петухов, а также настоятельница Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме игумения Екатерина (Чернышева) с сестрами.

По случаю торжеств в Большом тронном зале Патриархии состоялся праздничный прием, который почтили своим присутствием посол России в Израиле Анатолий Викторов с супругой, генеральный консул Греции в Иерусалиме Димитриос Ангелосопулос, иерархи Иерусалимского Патриархата, главы представительств Православных Поместных Церквей в Иерусалиме и общественные деятели, многочисленные представители греческой, русской и арабской православных общин Иерусалима.

В своей поздравительной речи посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил признательность Патриарху Феофилу за его вклад в сохранение статуса-кво и межрелигиозного баланса в Иерусалиме, укрепление христианского присутствия на Ближнем Востоке, а также сохранение религиозных объектов и святынь Святой земли.

Затем начальник Русской духовной миссии архимандрит Вассиан зачитал поздравительный адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также передал Его Блаженству поздравление председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония. Представители миссии преподнесли Иерусалимскому Патриарху Феофилу цветы и праздничные подарки, испросив его Первосвятительского благословения.

Наконец, Его Блаженство обратился ко всем присутствующим с благодарственной речью.

В завершение торжественного приёма Патриарх Феофил пригласил всех присутствовавших на открытие Музея Иерусалимского Патриархата, где была представлена экспозиция «Христианское искусство X—XX вв.еков». Среди экспонатов выставки были старинные иконы, в том числе в позолоченных и серебряных окладах с драгоценными камнями, латунная статуя воскресшего Христа, золотые и серебряные предметы церковной утвари и старинные предметы архиерейского облачения. Раритетом собрания музея является евангелия в золотом окладе, подаренное русским царем Борисом Годуновым.

После окончания официальной части мероприятия гости были приглашены на праздничный обед.

Отметим, что совсем недавно президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Иерусалимского Патриарха Феофила Орденом «Дружбы».

