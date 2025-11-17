Русская линия
Сводка новостей от 17 ноября 2025

«За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей»
Президент России Владимир Путин наградил Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила Орденом Дружбы…

Владимир Путин, Патриархи Феофил и Кирилл17 ноября 2025 года на сайте официального опубликования правовых актов был обнародован Указ Президента Российской Федерации № 844, согласно которому глава России наградил Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшего Патриарха Феофила Орденом Дружбы.

В документе указывается, что награда была присуждена главе Иерусалимского Патриархата за «большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Российской Федерацией».

Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви стал одним из тех, кто не стал идти на поводу у русофобской политики Фанара и отказался признавать украинских раскольников. Более того, Патриарх Феофил возглавил известное Собрание Предстоятелей в Аммане и тем самом поддержал Русскую Православную Церковь.

Можно предположить, что нынешняя награда — это не только дань прошлым заслугам Его Блаженства, но и определённый аванс на будущее. В церковной Москве, как и в целом ряде других Поместных Церквей, всё сильнее звучит мысль о том, что именно Иерусалимский Патриархат является той пернствующей Церковью, которая по праву может называться Матерью всех Поместных Церквей.

Если Иерусалимский Патриарх Феофил сможет в противовес агрессивному Фанару выступить, как миротворец и защитник единства мирового Православия, Константинопольский Патриархат, безусловно, потеряет своё прежнее влияние среди православных, а роль Святой Земли будет только возрастать.

