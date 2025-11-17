Церковная жизнь в этих храмах продолжается, несмотря на все невзгоды и опасности военного времени…

15 ноября 2025 года митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир совершил рабочую поездку в храмы Георгиевского округа Донецка, расположенные в Петровском и Кировском районах, которые в течение последних лет серьёзно пострадали от боевых действий, сообщает официальный сайт Донецкой епархии.

Правящего архиерея в ходе визита сопровождал благочинный округа протоиерей Виталий Зубко.

Первым пунктом архипастырского посещения стал храм в честь Всех святых. Его настоятель, протоиерей Александр Мигилев, познакомил владыку Владимира с многолетней и масштабной социальной деятельностью прихода, который уже много лет предоставляет горячее питание для малоимущих жителей района. Затем владыке был показан ныне действующий храм, размещенный в помещении бывшего детского сада, а также строительная площадка, где возводится новый типовой храм.

Далее митрополит Владимир посетил храм в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских. Настоятель прихода протоиерей Игорь Майтамалов ознакомил архипастыря с жизнью общины и показал типовой храм, который был возведен пять лет назад. Это церковное сооружение стало плодом многолетних молитв и усилий прихожан, которые с 2002 года молились в приспособленном помещении бывшего Дворца культуры.

Особое внимание в этот день было уделено храму святого праведного Иоанна Кронштадтского, расположенному в поселке «Трудовские». В 2014 году здание храма получило критические повреждения от попадания реактивного снаряда и практически полностью сгорело. С тех пор община совершает богослужения в уцелевшем и полноценно оборудованном помещении, служащем временным храмом. Настоятель храма протоиерей Александр Матвеев подробно доложил митрополиту Владимиру о проделанных за прошедшие годы восстановительных работах и представил планы по дальнейшему возрождению святыни. Архипастырь поблагодарил священника и всю общину за стойкость и веру, проявленные в деле служения на Ниве Христовой.

Завершился визит в многострадальном посёлке Александровка, который долгие годы находился буквально на линии фронта. Здесь расположен Свято-Александро-Невский храм, неоднократно подвергавшийся обстрелам за время конфликта на Донбассе. Настоятель прихода протоиерей Владимир Коптюк радушно встретил архипастыря, познакомил его с местными святынями и поведал историю Александро-Невской общины. Особо он отметил, что здесь много лет совершал своё пастырское служение иеромонах Савватий (Сокур), в будущем — схиархимандрит Зосима, известный донбасский старец, претерпевший гонения от безбожных властей в советскую эпоху.

Владыка Владимир также посетил часовню, воздвигнутую на территории храма, где погребена мама почитаемого старца — схимонахиня Мариам (Сокур). У её могилы была вознесена молитва об упокоении.

Русская линия