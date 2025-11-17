Русская линия
Сводка новостей от 17 ноября 2025

Святейший Патриарх Кирилл: «Ничто не может оправдать жестокости и цинизма творящих подобные злодеяния»
Предстоятель Русской Православной Церкви выразил соболезнования в связи с гибелью клирика Горловской епархии протоиерея Владимира Шутова и его матушки…

Патриаршие символыПредстоятель Русской Православной Церкви выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл откликнулся на трагедию, которая произошла на днях в Горловской епархии, и выразил соболезнования в связи с гибелью настоятеля храма Царственных страстотерпцев села Александро-Калиново протоиерея Владимира Шутова, его супруги Светланы, а также прихожан храма, находившихся вместе с ними, сообщает Патриархия.Ru.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Митофану, митрополиту Горловскому и Славянскому

Родным и близким погибших протоиерея Владимира Шутова и его супруги, а также прихожан храма Царственных страстотерпцев села Александро-Калиново Донецкой Народной Республики

Ваше Высокопреосвященство! Дорогие братья и сестры!

Примите мои соболезнования в связи с трагической кончиной настоятеля церкви в честь Царственных страстотерпцев села Александро-Калиново Донецкой Народной Республики протоиерея Владимира Шутова, его супруги Светланы, а также прихожан храма, находившихся вместе с ними.

Известие об этом происшествии глубоко ранило моё сердце. В результате злонамеренной атаки Вооруженных Сил Украины погибли мирные и безоружные люди, которые, лишившись убежища и запасов пищи, желали лишь спастись от нависшей над ними смертельной опасности. Ничто не может оправдать жестокости и цинизма творящих подобные злодеяния. Это не только настоящее военное преступление, но и тяжкий грех, вопиющий к Небу о справедливом возмездии, и нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие, по свидетельству Священного Писания (Иов. 34:22).

Возношу молитвы Человеколюбивому Владыке Христу об упокоении безвинно убиенных и верю, что Господь примет их души, отерев с очей их всякую слезу (Откр. 21:4) и водворив в селениях вечных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

С искренними соболезнованиями,

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

