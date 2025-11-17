Митрополит Флавиан (Городецкий) родился 26 июля 1840 г. в дворянской семье в Орле и в миру звался Николаем Николаевичем. В 1857 г. поступил на юридический факультет Московского университета, но в 1861 г. на последнем курсе университета неожиданно для многих решил принять монашеский чин, поступив в ряды штатных послушников Симонова монастыря в Москве. В 1866 г. принял монашество с именем Флавиан, затем был рукоположен во иеромонаха. В 1868−73 гг. служил в Таврической епархии, был управляющим Бахчисарайским скитом.

6 июня 1873 г. включен в состав Православной Пекинской Духовной миссии, изучил устную речь и письменность китайцев, перевел на китайский язык ряд книг религиозно-нравственного содержания. В 1879 г. иеромонах Флавиан был назначен начальником Пекинской миссии с возведением в сан архимандрита. Благодаря его трудам богослужение стало проводиться на китайском языке, однако в 1883 г. ввиду ослабленного здоровья он был уволен со службы и причислен к братии Александро-Невской Лавры. В 1885 г. хиротонисан во епископа Аксайского, викария Донской епархии, затем перемещен на Люблинскую кафедру (викарный епископ Холмско-Варшавской епархии). В 1891 г. он был назначен епископом Холмским и Варшавским, затем служил архиепископом Карталинским и Кахетинским со званием экзарха Грузии, архиепископом Харьковским и Ахтырским. Наконец, в 1903 г. владыка был назначен митрополитом Киевским и Галицким.

В высокопреосвященном Флавиане гармонично сочетались качества крупного государственного деятеля и властного иерарха Церкви. В дни смуты 1905 г. всю нравственную силу митрополит направил на борьбу с разрушителями государственности. Будучи твердым монархистом по убеждениям, он оказывал содействие патриотическому движению. В октябре 1906 г. он приветствовал открытие 3-го Всероссийского монархического съезда в Киеве, совершил торжественный молебен и сказал напутственное слово делегатам от монархических союзов России. Владыка внимательно следил за расследованием обстоятельств убийства отрока Андрея Ющинского и за ходом дела Бейлиса, в ноябре 1913 г. он не побоялся присутствовать на публичном торжественном обеде у профессора Б.В.Никольского в честь героев Киевского процесса — гражданских истцов Г. Г.Замысловского и А.С.Шмакова.

В годы Первой мировой войны по инициативе митрополита Флавиана в Киево-Софийском митрополичьем доме был открыт госпиталь. Осенью 1915 г. владыка тяжело заболел. Он очень почитал митрополита Тобольского Павла (Конюскевича), о прославлении которого возбуждал ходатайство пред Св. Синодом в 1914−15 гг. Знаменательно то, что митрополит Флавиан скончался именно в тот день, в который преставился и митрополит Павел. Погребен он в Крестовоздвиженской церкви Ближних Пещер Киево-Печерской лавры.

