«Бессарабская митрополия» Румынского Патриархата выступила с резкой критикой в адрес Синода Православной Церкви Молдовы. В официальном заявлении в истерической форме говорится о «лицемерном и канонически необоснованном» характере недавнего коммюнике молдавского Синода, а также о недействительности наложенных им прещений на священников, самовольно перешедших в Румынскую Церковь, сообщает портал Raskolam.net.

В своем развернутом ответе, опубликованном на официальном сайте, «Бессарабская митрополия» выражает обеспокоенность и сожаление по поводу «противоречивого и лишенного церковных оснований тона» заявления Молдавской Церкви. В первую очередь, оспаривается само название «Православная Церковь Молдовы», которое, по мнению румынского священноначалия, якобы является исторически и канонически некорректным и вводит общественность в заблуждение, претендуя на представительство всего православного сообщества страны.

«Бессарабская митрополия» отмечает, что Синод Молдавской Церкви формально осуждает вмешательство в политику, однако это заявление не подкрепляется реальными дисциплинарными мерами против тех иерархов и священников, которые ранее были замешаны в политической агитации. «Напротив, некоторые из иерархов и священников, активно участвовавших в избирательных кампаниях, впоследствии были продвинуты в различные синодальные комиссии и структуры», — говорится в сообщении. Это расценивается как «новое проявление двуличия и моральной фальши».

Ключевым пунктом спора стали канонические меры, принятые против священнослужителей, которые ещё с 2020 года самовольно перешли под юрисдикцию Румынской Православной Церкви. «Бессарабская митрополия» заявляет, что извержение из сана таковых клятвопреступников якобы не имеет «никакой канонической или юридической силы». Эти действия названы «явным вызовом каноническому порядку Церкви» и проявлением фрустрации на фоне «естественной динамики возвращения всё большего числа общин и священников в лоно Матери-Церкви — Румынской Православной Церкви».

В заключение, «Бессарабская митрополия», ни много ни мало, призывает иерархов Молдавской Церкви «взять на себя моральную ответственность и добровольно уйти в отставку», а также требует немедленно отозвать все «клеветнические заявления и санкции» против своего духовенства. Вместе с тем, она подтверждает свою готовность к диалогу с теми представителями Кишиневской митрополии, «кто сохранил чистое сердце и осознает историческую и каноническую правду».

Русская линия