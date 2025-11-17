14 ноября 2025 года, на 89-м году жизни, отошёл ко Господу выдающийся пастырь, духовный писатель, многолетний духовник Московской областной, а затем Одинцовской епархий, почётный настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово Московской области схиархимандрит Михаил (Кречетов), сообщает Патриархия.Ru.

Отпевание отца Михаила состоялось 16 ноября в Покровском храме после Божественной литургии. «В храме народу было больше чем на Пасху. Батюшка всех нас собрал вместе — и знакомых, и незнакомых, — всех, кто его любит и ценит. Нас было так много, что на Литургии даже перекреститься не всегда получалось», — сообщают авторы Телеграм-канала Покровского храма.

«В конце отпевания пели Пасхальные стихиры и тропарь Пасхи. Господь утешил нас пасхальной радостью, и даже солнышко выглянуло, чтобы порадоваться вместе с нами блаженной кончине праведника. Небо было ярко-голубым, и в ноябре повеяло пасхальной весной. Царствие Небесное дорогому батюшке! Смерти нет! Христос воскресе!», — говорится в сообщении.

Отец Михаил (в миру Валериан Михайлович Кречетов) родился 14 апреля 1937 г. в г. Зарайске Московской области, где был вынужден жить его отец Михаил Валерианович (впоследствии стал священником) с супругой Любовью Владимировной (урожд. Коробова) и двумя старшими сыновьями, Петром и Николаем. Михаил Валерианович был репрессирован, с 1927 по 1931 год находился в Соловецком лагере и в Кеми (на поселении), после чего не имел разрешения жить в Москве. Любовь Владимировна была псаломщицей в Благовещенском храме г. Зарайска.

Был крещен в честь мученика Валериана Римского. В шестилетнем возрасте начал прислуживать в церкви. Будучи школьником, изучал церковнославянский язык и отказывался от вступления в пионеры и комсомол. В 1959 г. окончил Московский лесотехнический институт. Работал на целине и на Урале.

Церковное служение началось после работы инженером в мастерских Московской Патриархии. За один год сдал курс обучения в Московской духовной семинарии. В 1973 г. окончил Московскую духовную академию.

21 ноября 1968 г. в храме Архангела Гавриила в Архангельском (тогда — Телеграфном) переулке г. Москвы рукоположен в сан диакона. 12 января 1969 г. ректором Московской духовной академии епископом Дмитровским Филаретом (Вахромеевым) в Покровском академическом храме рукоположен в сан пресвитера.

Первые полтора года служил в Преображенском храме в Переделкине, где окормлялся у отца Сергия Орлова (в монашестве — Серафима) и сослужил с отцом Тихоном Агриковым (в схиме — Пантелеимоном).

В 1970 г. назначен настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в подмосковном селе Акулово.

В 1978 г. возведен в сан протоиерея. В 2003 г. удостоен права ношения митры.

В 2009—2014 гг. — член комиссий по вопросам богослужения и церковного искусства и по вопросам приходской жизни Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

В 2023 г. принял монашеский постриг с именем Серафим. Был возведен в сан архимандрита.

25 октября 2025 г. архиепископом Одинцовском и Красногорским Фомой пострижен в великую схиму с именем Михаил в честь Архистратига Михаила.

Несколько десятков лет нес послушание духовника Московской областной, а затем Одинцовской епархий, был почетным настоятелем Покровского храма в Акулове. У схиархимандрита Михаила было 7 детей, двое из которых стали священниками, и 35 внуков.

