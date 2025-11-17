15 ноября 2025 года Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн Х принял представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока архимандрита Филиппа (Васильцева) в своей официальной резиденции в Дамаске, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе продолжительной беседы обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия и сотрудничества Антиохийской и Русской Православных Церквей. Блаженнейший Патриарх Иоанн подчеркнул, что «связи наших Церквей исторические, сильные и прочные», с благодарностью вспомнил о посещении России, встречах со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, президентом Владимиром Путиным, а также выразил поддержку позиции Русской Православной Церкви по Украине.

Архимандрит Филипп передал в дар Блаженнейшему Владыке напрестольную дарохранительницу.

Во встрече приняли участие атташе по вопросам обороны при Посольстве Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике полковник А. Бодрединов и сотрудник аппарата военного атташе А. Крылов.

На память о посещении Блаженнейший Патриарх подарил В.В. Бодрединову список Антиохийской иконы Божией Матери, благословив на предстоящее служение. Оригинал Антиохийской иконы Божией Матери находится в кафедральном соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы города Дамаска.

