Сводка новостей от 17 ноября 2025

Антиохийский Патриарх Иоанн выразил поддержку позиции Русской Православной Церкви по Украине
Глава Антиохийского Патриархата принял представителя Патриарха Московского и всея Руси архимандрита Филиппа (Васильцева), с которым имел продолжительную беседу…

Антиохийский Патриарх Иоанн принял российскую делегацию15 ноября 2025 года Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн Х принял представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока архимандрита Филиппа (Васильцева) в своей официальной резиденции в Дамаске, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе продолжительной беседы обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия и сотрудничества Антиохийской и Русской Православных Церквей. Блаженнейший Патриарх Иоанн подчеркнул, что «связи наших Церквей исторические, сильные и прочные», с благодарностью вспомнил о посещении России, встречах со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, президентом Владимиром Путиным, а также выразил поддержку позиции Русской Православной Церкви по Украине.

Архимандрит Филипп передал в дар Блаженнейшему Владыке напрестольную дарохранительницу.

Во встрече приняли участие атташе по вопросам обороны при Посольстве Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике полковник А. Бодрединов и сотрудник аппарата военного атташе А. Крылов.

На память о посещении Блаженнейший Патриарх подарил В.В. Бодрединову список Антиохийской иконы Божией Матери, благословив на предстоящее служение. Оригинал Антиохийской иконы Божией Матери находится в кафедральном соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы города Дамаска.

«За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей»
Президент России Владимир Путин наградил Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила Орденом Дружбы...

Святейший Патриарх Кирилл: «Ничто не может оправдать жестокости и цинизма творящих подобные злодеяния»
Предстоятель Русской Православной Церкви выразил соболезнования в связи с гибелью клирика Горловской епархии протоиерея Владимира Шутова и его матушки...

Отошёл ко Господу схиархимандрит Михаил (Кречетов)
Прощание с многолетним духовником Московской областной епархии состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово Московской области...

В «Бессарабском митрополии» мечтают об уничтожении Молдавской Православной Церкви
Румынские священнослужители разгневаны тем, что Синод Православной Церкви Молдовы посмел дать должную каноническую оценку действиям своих клириков-предателей...

Митрополит Донецкий Владимир посетил храмы пострадавших от боевых действий районов Донецка
Церковная жизнь в этих храмах продолжается, несмотря на все невзгоды и опасности военного времени...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем крупного церковного и общественного деятеля митрополита Киевского и Галицкого Флавиана (Городецкого)...

