13 ноября 2025

В Кишиневе состоялось заседание Синода Православной Церкви Молдовы
Члены Синода приняли ряд кадровых решений, а также обратились к пастве с посланием…

Заседание Синода Православной Церкви Молдовы11 ноября 2025 года в Епархиальном управлении Кишиневско-Молдавской митрополии под председательством митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира состоялось заседание Синода Православной Церкви Молдовы, сообщает официальный сайт Молдавской Православной Церкви.

В ходе заседания были рассмотрены различные аспекты церковной жизни Молдавской Церкви и приняты кадровые и административные решения.

В частности, члены Синода поддержали инициативу митрополита Кишиневского Владимира относительно повторного подтверждения позиции Православной Церкви Молдовы о недопустимости участия духовенства и церковных учреждений в политических и избирательных процессах государства.

Заслушав рапорт архиепископа Сорокского и Дрокиевского Иоанна об освобождении его от должности председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Синод удовлетворил это прошение, выразив данному архипастырю особую благодарность, и назначил на эту должность епископа Орхейского Силуана, викария Кишиневской епархии.

Рассмотрев рапорт архиепископа Унгенского и Ниспоренского Петра с прошением об освобождении его от управления Унгенско-Ниспоренской епархии по состоянию здоровья, члены Синода отказались удовлетворить эту просьбу и приняли указанный документ «к сведению».

В Синоде заслушали рапорт архиепископа Кагульского и Комратского Анатолия о самовольном и канонически необоснованном уходе из церковной юрисдикции Кагульско-Комратской епархии целого ряда клириков и приняли решение запретить в служении и извергнуть из священного сана: иеромонаха Никодима (Марку), протоиерея Иоанна Горяну, протоиерея Симеона Поповича, протоиерея Иоанна Дрангой, протоиерея Константина Мунтяну, протоиерея Михаил Чобану, протоиерея Думитру Згеря, протоиерея Николая Горяну, протоиерея Константина Бырлигу, иерея Алексей Тякэ и протоиерея Савву Шеремета.

Члены Синода заслушали доклад митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира относительно провокационных и порочащих заявлений в адрес Православной Церкви Молдовы, распространяемых в публичном пространстве, и приняли в связи с этим специальное Обращение к духовенству и пастве.

