Сводка новостей от 13 ноября 2025

Отец Вадим Новинский: У Зеленского нет никакого морального права оставаться на посту президента Украины
Бывший украинский депутат, а ныне священнослужитель УПЦ, потребовал отставки главы «украинского режима» из-за громкого коррупционного скандала, разразившегося в Киеве…

Блаженнейший Митрополит Онуфрий и протодиакон Вадим НовинскийИзвестный православный бизнесмен, ктитор и протодиакон Украинской Православной Церкви, бывший депутат отец Вадим Новинский заявил, что из-за коррупционного скандала вокруг «пленок Миндича» глава киевского режима Владимир Зеленский больше не может оставаться на посту президента Украины, сообщает СПЖ.

«Он потерял моральное право быть главой государства и Верховным Главнокомандующим: в то время, когда солдаты и мирные люди гибнут на войне, он и его команда, как оказалось, занимались откровенным мародерством», — заявил священнослужитель.

Отец Вадим подчеркнул, что при руководстве Зеленского на Украине системно нарушались права и свободы граждан, а также были организованы гонения на Украинскую Православную Церковь.

По его словам, «очищение должно начаться с отставки самого Зеленского», а ответственность за ситуацию в стране должна взять на себя Верховная Рада Украины, избрав при этом новое руководство парламента.

«Уверен — Верховная Рада будет способна начать процесс переговоров о мире и завершении боевых действий», — заявил клирик, против которого режим Зеленского завёл ряд уголовных дел и вынудил покинуть Украину.

В Кишиневе состоялось заседание Синода Православной Церкви Молдовы
Члены Синода приняли ряд кадровых решений, а также обратились к пастве с посланием...

Арест митрополита Святогорского Арсения инициирован лично Зеленским
Целью украинских властей является попытка «сломать» архиерея, чтобы затем обменять его на военных, заявил украинский националиста Мосийчук...

Власти Греции поспешили заявить об урегулировании вопроса о статусе Синайского монастыря
Египетские власти готовы признать лишь «расширенное право пользования» обители на её земли и строения, но отказываются говорить о полном праве собственности...

Митрополит Германии и Центральной Европы Исаак призвал молиться об освобождении митрополита Святогорского Арсения
Иерарх Антиохийской Православной Церкви высоко оценил стойкость и самоотверженность гонимого наместника Святогорской Лавры...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память священномученика Иоанна Кочурова и вспоминаем легендарного русского летчика А.И.Покрышкина...

