Отец Вадим Новинский: У Зеленского нет никакого морального права оставаться на посту президента Украины

Известный православный бизнесмен, ктитор и протодиакон Украинской Православной Церкви, бывший депутат отец Вадим Новинский заявил, что из-за коррупционного скандала вокруг «пленок Миндича» глава киевского режима Владимир Зеленский больше не может оставаться на посту президента Украины, сообщает СПЖ.

«Он потерял моральное право быть главой государства и Верховным Главнокомандующим: в то время, когда солдаты и мирные люди гибнут на войне, он и его команда, как оказалось, занимались откровенным мародерством», — заявил священнослужитель.

Отец Вадим подчеркнул, что при руководстве Зеленского на Украине системно нарушались права и свободы граждан, а также были организованы гонения на Украинскую Православную Церковь.

По его словам, «очищение должно начаться с отставки самого Зеленского», а ответственность за ситуацию в стране должна взять на себя Верховная Рада Украины, избрав при этом новое руководство парламента.

«Уверен — Верховная Рада будет способна начать процесс переговоров о мире и завершении боевых действий», — заявил клирик, против которого режим Зеленского завёл ряд уголовных дел и вынудил покинуть Украину.

Русская линия