Известный украинский националист, бывший депутат Украины Игорь Мосийчук заявил, что арест наместника Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения был инициирован лично главой украинского режима Владимиром Зеленским. По словам Мосийчука, целью таких действий является принуждение иерарха Украинской Православной Церкви к согласию на обмен с Россией, несмотря на то, что сам архиерей неоднократно заявлял о своем нежелании покидать Украину, сообщает портал Raskolam.net.

В интервью блогеру Александру Шелесту Мосийчук подчеркнул, что решение о заключении митрополита Арсения под стражу принималось на самом высоком уровне. «Это делалось по решению лично Владимира Александровича Зеленского. Если начнут рассказывать опять, что там Еленский, Ермак — нет, это всё делалось по личному указанию Владимира Александровича Зеленского», — утверждает украинский националист.

По его мнению, главная цель ареста — оказать давление на священноначалие УПЦ, а также провести обмен с Россией. «Для того, чтобы митрополит Арсений согласился пойти на обмен. На кого-то из Российской Федерации, притом знакового, явно кого-то, кто ценен для Российской Федерации», — пояснил он. Мосийчук добавил, что такими действиями власти посылают архиерею ультиматум: «либо обмен, либо умри».

Игорь Мосийчук также выразил возмущение суровостью избранной меры пресечения, отметив, что, учитывая пожилой возраст и состояние здоровья архиерея, его можно было отправить под домашний арест. Он напомнил, что владыка Арсений является настоятелем одной из трёх главных обителей украинского Православия и не покинул монастырь даже во время интенсивных российских обстрелов, дважды оказавшись под завалами. «Эта ситуация не касается ни конфессиональной принадлежности, вообще ничего — она касается одного: человечности», — подытожил экс-нардеп.

Русская линия