В этот день, 31 октября 1917 г. в Царском Селе был убит протоиерей Иоанн Кочуров, чья мученическая смерть открыла длинный список новомучеников богоборческого XX века. Он родился 13 июля 1871 г. в одном из сел Данковского уезда Рязанской губернии в благочестивой и многодетной семье сельского священника. Окончив духовное училище, а затем и Рязанскую духовную семинарию, в 1891 г. о. Иоанн поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. Получив высшее богословское образование, священник был направлен на миссионерское служение в Алеутскую и Аляскинскую епархию.

Начало приходского служения о. Иоанна оказалось связано с открытым в 1892 г. Преосвященным епископом Николаем православным приходом г. Чикаго — в 1895 г. он стал настоятелем чикагской церкви св. Владимира. «Православный приход Владимирской Чикагской церкви, — писал о. Иоанн, — состоит из немногих коренных русских выходцев, из галицких и угорских славян, арабов, болгар и аравитян. Большинство прихожан — рабочий народ, снискивающий себе пропитание тяжелым трудом по месту жительства на окраинах города». Столь своеобразный состав требовал от священника умелого сочетания в его деятельности пастырско-литургического и миссионерско-просветительского элементов. О. Иоанну удалось не только сплотить многонациональный приход, но и присоединить к Православию немало местных жителей. За свои вдохновенные труды в 1903 г. он был награжден орденом святой Анны III степени, а в 1906 г. был возведен в сан протоиерея.

В 1907 г., после 12-летнего служения в Америке, о. Иоанн был переведен на служение в Россию, в Санкт-Петербургскую епархию. Он был приписан к клиру Преображенского собора г. Нарвы и стал исполнять обязанности законоучителя нарвских мужской и женской гимназий. На этом поприще о. Иоанн быстро завоевал авторитет добросовестнейшего практикующего церковного педагога и эрудированного православного проповедника и в 1912 г. был награжден орденом святой Анны II степени, а еще через 4 года заслуги отца Иоанна на ниве духовного просвещения были отмечены орденом святого Владимира IV степени, который давал протоиерею право на получение дворянства.

В ноябре 1916 г. священника назначили на освободившуюся вакансию в Екатерининском соборе Царского Села. Здесь о. Иоанн с первых месяцев своего приходского служения зарекомендовал себя не только как ревностный и благоговейный совершитель службы Божией, но и как красноречивый и эрудированный проповедник, собиравший под своды Екатерининского собора православных христиан со всех концов Царского Села. Через несколько дней после захвата в октябре 1917 г. власти в Петрограде большевиками, чтобы вытеснить из Царского Села находившиеся там казачьи части генерала П.Н.Краснова, к городу двинулись вооруженные отряды красногвардейцев, матросов и солдат, поддержавших большевистский переворот. Утром 30 октября 1917 г., находясь на подступах к Царскому Селу, большевистские отряды стали подвергать город артиллерийскому обстрелу. В Царском Селе, жители которого еще не подозревали о том, что страна оказалась ввергнутой в гражданскую войну, началась паника, многие горожане устремились в Екатерининский собор, надеясь обрести за богослужением молитвенное успокоение и услышать с амвона пастырское увещевание в связи с происходившими событиями. Весь клир Екатерининского собора живо откликнулся на духовное вопрошание своей паствы и после особого молебна о прекращении междоусобной брани, совершенного под сводами до отказа заполненного храма, настоятель собора протоиерей Н.И.Смирнов вместе с другими соборными священниками о. Иоанном и о. Стефаном Фокко приняли решение о совершении в городе Крестного хода с чтением нарочитых молений о прекращении междоусобной братоубийственной брани.

31 октября, не встретив какого-либо сопротивления, в Царское Село вступили большевистские отряды. Ими был арестован о. Иоанн, его отвели на окраину города, к Федоровскому собору, и после издевательств убили за то, что он якобы, организуя Крестный ход, молился о победе казаков.

Ровно через 5 месяцев после кончины отца Иоанна 31 марта 1918 г., когда количество поименно известных Святейшему Синоду убиенных священнослужителей уже достигло 15 человек, Святейшим Патриархом Тихоном в сослужении 4 архиереев и 10 архимандритов и протоиереев была совершена первая в истории Русской Православной Церкви XX века «заупокойная литургия по новым священномученикам и мученикам».

Сегодня мы вспоминаем легендарного русского летчика, трижды Героя Советского Союза А.И.Покрышкина, скончавшегося в 1985 году.

Александр Иванович Покрышкин родился 21 февраля 1913 г. в Новониколаевске в семье рабочего. В 1932 г. был призван в армию. Окончил Пермскую авиационную школу авиатехников (1933) и Качинскую авиационную школу летчиков (1939). Во время Великой Отечественной войны Покрышкин сражался в истребительной авиации, пройдя путь командира эскадрильи, полка. С мая 1944 командир 9-й гвардейской истребительной авиадивизии. Покрышкин показал себя новатором и организатором в развитии тактики воздушного боя: разработал и осуществил многие тактические приемы, с успехом применяемые в других авиационных частях. Особо отличился в битве за Кавказ, в воздушных сражениях на Кубани, в битве за Днепр (1943), в боях над Прутом, Яссами, в Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской операциях.

Согласно официальным данным, Покрышкин совершил свыше 600 боевых вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 самолетов противника. По словам самого героя: «Зафиксированных боевых вылетов. около семисот. Воздушных боев больше ста пятидесяти. По памяти — сбил девяносто машин. Официально — пятьдесят девять, а остальные ушли в счет войны».

Покрышкин первым в стране был трижды удостоен звания Героя Советского Союза (дважды в 1943 и 1944 гг.). Известно также, что президент Рузвельт наградил Покрышкина Золотой медалью Конгресса США и назвал его лучшим летчиком в мире. В 1948 г. герой-летчик окончил Военную академию им. M.B.Фрунзе, а затем Военную академию Генштаба (1957). Занимал руководящие должности в войсках ПВО. С 1972 г. маршал авиации. Автор военных мемуаров «Крылья истребителя» и «Небо войны». Похоронен на Новодевичьем кладбище.

