Египетские власти готовы признать лишь «расширенное право пользования» обители на её земли и строения, но отказываются говорить о полном праве собственности…

Заявления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о том, что Афинам удалось урегулировать вопрос о статусе Синайского монастыря, ожидаемо, оказались преждевременными. На самом деле египетские власти до сих пор отказываются признавать право собственности древней обители на её земли и строения, о чём пишет греческая пресса и, в частности, издание Vima Orthodoxias, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

На этом фоне правительство Греции подвергается резкой критике за бездействие и отсутствие стратегического плана на фоне действий властей Египта.

Ключевой проблемой стало предложенное Каиром соглашение, которое закрепляет за монастырем лишь «расширенное право пользования», но не признает полного права собственности на землю и строения. Фактически это оставляет имущество под контролем египетского государства, а монастырю отводится роль управляющего, что источники в церковных кругах называют «ловушкой» и сравнивают с «режимом надзора».

По данным издания, правительство Греции во главе с Кириакосом Мицотакисом было «застигнуто врасплох» действиями Каира и теперь пытается постфактум исправить дипломатические просчёты. Отмечается отсутствие координации между МИД и Министерством по делам религий Греции. Министра иностранных дел Йоргоса Герапетритиса обвиняют в «характерной легкомысленности» при ведении дела, что позволило египетской стороне навязать свои условия.

Ситуацию усугубляют также бюрократические препятствия. Новому игумену обители архиепископу Симеону необходимо получить египетское гражданство для подписания соглашения, однако процесс затягивается. Просьбы монахов о предоставлении долгосрочных виз также отклоняются, из-за чего, по словам одного из церковных иерархов, к ним относятся «как к гостям в месте, где они молились десятилетиями».

Дело Синайского монастыря стало серьезным испытанием для греческой дипломатии. Если Афины, отмечает СМИ, не предпримут решительных шагов на высшем уровне, одна из важнейших святынь Православия рискует превратиться в объект межгосударственного управления. Как заключает источник издания, Греция «постепенно теряет одну из своих самых значимых исторических духовных опор на Ближнем Востоке».

