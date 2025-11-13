Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2025

Митрополит Германии и Центральной Европы Исаак призвал молиться об освобождении митрополита Святогорского Арсения
Иерарх Антиохийской Православной Церкви высоко оценил стойкость и самоотверженность гонимого наместника Святогорской Лавры…

Митрополит Германии и Центральной Европы ИсаакИерарх Антиохийская Православная Церковь митрополит Германии и Центральной Европы Исаак выступил с заявлением в защиту митрополита Святогорского Арсения. Текст заявления, опубликованный на странице владыки Исаака в одной из социальных сетей, разместил сайт СПЖ в Германии, передаёт Служба коммуникации ОВЦС.

Владыка Исаак подчеркнул, что он с глубокой болью следит за судьбой митрополита Арсения, «собрата по епископскому служению, который столько лет с любовью, смирением и самоотверженной преданностью служил своему народу».

По мнению иерарха Антиохийской Церкви, жизненный путь владыки Арсения представляет собой яркий пример истинной пастырской любви. «Он оставался со своим народом, утешая страждущих и помогая нуждающимся. Я искренне молю Господа, чтобы Он укрепил митрополита Арсения, исцелил его физически и духовно и вскоре явил справедливость и милосердие в его деле», — отметил владыка Исаак.

Архипастырь обратился с призывом: «Я прошу всех, кто слышит или читает эти слова, объединиться со мной в молитве за его скорейшее освобождение, за его здоровье и за мир в Церкви и стране. Пусть Сам Господь прольет свет на эту темную ситуацию и подарит всем нам мужество отстаивать истину и любовь Христа».

3 ноября 2025 года Днепровский суд вновь заключил под стражу митрополита Святогорского Арсения, несмотря на то, что он имеет серьезнейшие проблемы со здоровьем, уже отсидел в предварительном заключении полтора года и был отпущен под залог.

В Кишиневе состоялось заседание Синода Православной Церкви Молдовы
Члены Синода приняли ряд кадровых решений, а также обратились к пастве с посланием...

Арест митрополита Святогорского Арсения инициирован лично Зеленским
Целью украинских властей является попытка «сломать» архиерея, чтобы затем обменять его на военных, заявил украинский националиста Мосийчук...

Отец Вадим Новинский: У Зеленского нет никакого морального права оставаться на посту президента Украины
Бывший украинский депутат, а ныне священнослужитель УПЦ, потребовал отставки главы «украинского режима» из-за громкого коррупционного скандала, разразившегося в Киеве...

Власти Греции поспешили заявить об урегулировании вопроса о статусе Синайского монастыря
Египетские власти готовы признать лишь «расширенное право пользования» обители на её земли и строения, но отказываются говорить о полном праве собственности...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память священномученика Иоанна Кочурова и вспоминаем легендарного русского летчика А.И.Покрышкина...

