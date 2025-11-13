11 ноября 2025 года, в Епархиальном управлении Кишиневско-Молдавской митрополии состоялось заседание Синода Православной Церкви Молдовы, которое прошло под председательством Высокопреосвященного Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира. В ходе заседания Синода был заслушан доклад Высокопреосвященного Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира относительно провокационных и порочащих заявлений в адрес Православной Церкви Молдовы, распространяемых в публичном пространстве. Синод утвердил текст обращения к духовенству и пастве (Журнал 015 от 11.11.2025 г.):

Синод Православной Церкви Молдовы с глубокой озабоченностью отмечает недружественные и уничижительные заявления, сделанные в адрес Православной Церкви Молдовы.

Наша Церковь считает эти действия неоправданными, необоснованными и опасными для духовного единства народа Республики Молдова. В связи с этим Синод дает следующие разъяснения:

1. Православная Церковь Молдовы не является «Русской Церковью», а является Церковью всего народа, проживающего в Республике Молдова, состоящего из верующих разных национальностей. Она открыта для всех, независимо от языка, политической принадлежности или культурных предпочтений. В наших храмах вместе молятся люди всех возрастов и социальных категорий, независимо от исповедуемых ими ценностей или политических взглядов, объединённые верой во Христа и любовью к ближнему.

2. Православная Церковь Молдовы свободна и независима в своем управлении, в соответствии с Томосом об автономии, выданным в 1994 году Московским Патриархатом, который признал ее полную автономию в организации и пастырском окормлении. С тех пор и по сей день Кишиневско-Молдавская митрополия осуществляет свою каноническую, пастырскую и социальную деятельность в полном уважении к законодательству Республики Молдова и в духе Евангелия.

3. Православная Церковь в Молдове никогда не выступала против выбранного нашим государством вектора развития. Миссия Церкви носит исключительно духовной характер, в центре которой пастырское попечение о верующих, поддержка нуждающихся и проповедование Евангелия Спасителя Иисуса Христа.

Синод Православной Церкви Молдовы призывает всех служителей и верующих оставаться едиными в вере, мире и молитве, а представителей государственных учреждений, политиков и лиц, формирующих общественное мнение, — к взаимному уважению и рассудительности, чтобы не углублять напряженность в обществе, а способствовать сохранению мира, стабильности и согласия в Республике Молдова.

Считаем эти недружественные заявления опасными для общественного единства и мира. Призываем всех христиан быть свидетелями и проповедниками мира, единства и любви в обществе, которое как никогда нуждается в понимании, солидарности и любви, а не в разделении и ненависти.

Вместе с тем напоминаем, что аналогичный опыт в соседней стране, где предпринимались попытки вывести за рамки закона Православную Церковь, закончились неудачами и глубокими социальными потрясениями. Республика Молдова не должна повторять чужие ошибки, но пришло время сохранять равновесие и мудрость ради общего блага нашего народа.

Православная Церковь Молдовы была, есть и останется дома, среди своего народа, служа ему с любовью, молитвой и ответственностью, во славу Божию и на благо нашей страны.

От имени Синода Православной Церкви Молдовы,

† ВЛАДИМИР,

МИТРОПОЛИТ КИШИНЕВСКИЙ И ВСЕЯ МОЛДОВЫ

https://ru.mitropolia.md/обращение-синода-православной-церкв/