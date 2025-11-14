Настоятель храма Царственных мучеников села Александро-Калиново пытался вместе с семьей и прихожанами покинуть обстреливаемый храм, но был жестоко убит с помощью квадрокоптеров…

Официальный сайт Горловской епархии сообщил, что несколько дней назад в епархии получили информацию, что трагически погибли настоятель храма Царственных мучеников села Александро-Калиново, расположенного под Константиновкой, протоиерей Владимир Шутов и его супруга Светлана.

«Отец Владимир, его жена и семья прихожан с восьмилетним ребёнком попытались самостоятельно выйти из зоны боевых действий на российскую сторону. Люди решились на этот шаг после того, как храм, где они долгое время укрывались, был разрушен обстрелом. Запасы продуктов тоже подходили к концу», — отметили в Горловской епархии.

По свидетельствам очевидцев, группу мирных безоружных людей сначала атаковали украинские дроны, потом начали обстреливать минами. «Раненых добивали дронами всю ночь. Всего погибло семь человек», — заявили в епархии.

В сообщении указывается, что односельчане пытались забрать тела убитых, чтобы похоронить их, но при каждой попытке на них также начинали охотиться дроны.

Митрополит Горловский и Славянский Митрофан выразил глубокие соболезнования родным и близким отца Владимира, матушки Светланы и семьи, которая была вместе с ними.

«Господь да простит им все прегрешения и упокоит их души в селениях праведных! Во всех приходах Горловской епархии в субботу и воскресенье имена невинноубиенных новопреставленных протоиерея Владимира и Светланы, Александра, Татианы, отр. Галины, Светланы и Людмилы помянут на заупокойной ектении за Божественной литургией и совершат по ним панихиду», — отметили в Горловской епархии.

В свою очередь, пресс-служба Покровского викариатства УПЦ опубликовала свидетельства гибели отца Владимира и его семьи, сообщает СПЖ.

Как рассказал протоиерей Андрей Чичеринда, 7 сентября 2025 при эвакуации из зоны обстрелов погибли священник, его супруга и дежурный по храму с восьмилетней дочерью. По его словам, с мая 2025 года семья священника оставалась при храме, где уже не было электричества и других коммуникаций. Община жила в нижнем помещении храма, где отец Владимир заготовил запасы воды и продуктов питания. Несмотря на сложные условия, в храме регулярно пекли просфоры и совершали уставное богослужение.

Накануне трагедии, 6 сентября, супруги причастились Святых Христовых Таин.

7 сентября община разделилась на две группы и решила выходить из-под обстрелов. Отец Владимир, матушка Светлана, их сын Алексей и дежурный по храму с восьмилетней дочерью смогли дойти только до кладбища, расположенного неподалеку от храма, где и погибли.

По словам дочери священника, Екатерины, ее мама погибла сразу, а отец долго страдал.

Её брат Алексей, получивший ранение, шесть часов пролежал рядом с погибшими, затем смог вернуться в храм.

«В смертных стонах моего отца не было проклятий и осуждения», — свидетельствует Екатерина в своем послании.

«Я свидетельствую о том, что смерть родителей не была случайностью. Они были зверски убиты. Я прошу каждого вместить в своем сердце, что убивающие их — носители зла. А зло не имеет национальности, цвета кожи, возраста и даже плоти. Мои родители стали жертвами извечной борьбы дьявола с Богом! Я слезно прошу каждого, кто любил моих родителей: не проигрывайте эту борьбу. Зло побеждается только добром!», — написала Екатерина.

По свидетельству о. Андрея Чичеринды, тела погибших до сих пор не преданы погребению.

Русская линия