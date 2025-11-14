На месте уничтоженного большевиками Богоявленского храма в Тобольске установили бронзовый памятник-макет
С инициативой увековечить места разрушенных русских святынь города выступило руководство компании «СИБУР»…
8 ноября 2025 года, в день Сибири, на месте, где когда-то располагался Богоявленский храм Тобольска, состоялось торжественное открытие первого бронзового памятника утраченной церкви. Проект осуществлен в рамках программы «Тобольск настоящий», которую реализуют правительство Тюменской области, Администрация города и компания СИБУР, сообщает официальный сайт Холдинга.
Церковь в честь Богоявления Господня — одна из первых приходских церквей Тобольска. Первое упоминание о ней относится к 1624 году (деревянная постройка). В конце XVII века храм перестроили в камне в стиле сибирского барокко. С этим местом связаны значимые события: в июле 1809 года здесь венчались Иван Павлович Менделеев и Мария Дмитриевна Корнильева, а в 1834 году они крестили в этом храме своего младшего сына Дмитрия Ивановича Менделеева.
Идея СИБУРа — воссоздать облик утраченных храмов Тобольска в виде памятников — получила поддержку общественности. Далее инициативу одобрили Исторический совет города, Комиссия по монументальному искусству и Тобольская городская дума.
«В День Сибири мы возвращаем память о значимых местах для наших предков. В правилах их жизни на первом месте была вера и духовность. Богоявленскую церковь уже не восстановить, и поэтому очень важно, что этот памятник утраченной церкви не даст предать забвению историю освоения Сибири и духовного процветание града Тобольска», — отметил архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий.
Памятник установлен у подножия Прямского взвоза, на основном туристическом маршруте Нижнего посада. Подробнее об истории храма можно узнать из аудиогида по QR-коду на информационной табличке.
«Богоявленский храм — один из духовных символов Тобольска. Место, которое хранит драгоценную память о прошлом нашего города. Хочу поблагодарить компанию СИБУР и правительство Тюменской области за эту инициативу и реализацию проекта. Это наш общий шаг к возвращению исторической памяти Тобольска», — сказал глава города Петр Вагин.
Установка макета Богоявленской церкви — первый шаг в серии мероприятий по визуализации исторического облика православных святынь Тобольска. В ближайшее время планируется установить ещё один памятник — это будет Благовещенский храм, который в 1917 году храм посещала семья последнего российского Императора Николая II.
