13 ноября 2025 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в часовне-музее «Спаса-на-Крови» в Санкт-Петербурге открылась экспозиция иерея Игоря Палкина, в которую вошли около 60 фотографий. Среди них особое место занимают фото людей, предками которых были новомученики и исповедники, в том числе прославленные в лике святых, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской епархии.

На одном из снимков запечатлён Святейший Патриарх Кирилл с портретом в руках своего деда — исповедника Василия Гундяева, в конце жизни принявшего священнический сан. Телеведущий и ученый Николай Дроздов запечатлён в храме Христа Спасителя у раки с мощами его родственника — святителя Филарета Московского. Протоиерей Сергий Правдолюбов — священник в шестом поколении, в роду которого одиннадцать святых, — запечатлён в епитрахили своего деда — священномученика Сергия Правдолюбова. Ирина Мечева, внучка и правнучка двух московский святых — праведного Алексия Мечева и преподобномученика Сергия, — на фотографии сидит в мемориальной комнате своего прадеда, хранителем которой является.

Многие из запечатлённых на фото совсем недавно узнали, что происходят из священнических родов и имеют среди предков святых. Например, настоятель храма святой Татианы протоиерей Владимир Вигилянский долгое время не знал, что он — прямой потомок праведного Алексия Бортсурманского: дочь отца Владимира в селе Курмыш Нижегородской области (в прежние времена — город в Симбирской губернии) попала на празднование в честь святого, решила получше узнать о жизни подвижника, тут и обнаружилось родство. На фотографии отец Владимир запечатлен с иконой знаменитого предка.

Выставка уже получила высокую оценку экспертов. «У каждой работы нужно долго стоять, размышляя над судьбой того или иного человека и над тем, насколько зорок глаз художника, насколько глубок автор в своем внимании к духовной сущности каждого портретируемого», — заявил директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.

Гендиректор выставочного центра «Росфото» Захар Коловский отметил, что помимо церковных традиций фотографии иерея Игоря Палкина продолжают традиции русского портрета. «Это образы нашей истории, образы современной жизни Церкви, это личности, которые ярко проявили себя», — дополнил ключарь Исаакиевского собора протоиерей Роман Ковальский.

Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве иерей Александр Волков подчеркнул, что в эпоху цифровизации особенно важно знакомиться с фотоработами отца Игоря, потому что создать подобное мог только человек, это не под силу искусственному интеллекту.

Руководительница сектора коммуникаций епархиального информационного отдела Наталья Родоманова напомнила, что до открытия выставки прошла встреча отца Игоря со слушателями Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, которая произвела огромное впечатление на молодежь. Говоря о выставке, она отметила, что «это диалог с человеком, это по-настоящему близко русскому искусству, это очень глубокое христианское отношение к человеку как к образу и подобию Божию».

Музеем «Исаакиевский собор» издан альбом-каталог выставки. Выставка открыта до 21 декабря в часы работы часовни-музе. Адрес — наб. кан. Грибоедова, 2а.

Русская линия