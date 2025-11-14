Юрий Петрович Бартенев родился в 1866 г. в Москве в семье известного историка и библиографа, основателя и редактора популярного журнала «Русский архив» П.И.Бартенева, который также был членом СРЛ, его крестным отцом был сам И.С.Аксаков. Образование получил на историко-филологическом факультете Московского университета, затем учился заграницей. Служил преподавателем гимназии, помогал отцу редактировать журнал «Русский архив», в последние годы жизни был цензором Московского комитета по делам печати. Бартенев получил известность как активный общественный деятель, он избирался гласным Московской губернской земской управы, в составе которой боролся против кадетских притязаний превратить земства в органы борьбы за власть, был видным деятелем дворянства, при этом выступал против сословных привилегий, благодаря чему он завоевал любовь и доверие крестьян.

Будучи истым славянофилом по своим убеждениям, в годы революционной смуты Бартенев состоял деятельным членом многих монархических организаций. Он участвовал в деятельности старейшей патриотической организации — Русского Собрания. В 1907 г. много шума наделал его доклад «Оказененная правда», который он прочитал в стенах РС и в котором обрушился со славянофильских позиций на бюрократию. В этом докладе Бартенев сформулировал традиционно славянофильскую идею Самодержавия. Он был одним из инициаторов и руководителей Союза Русских Людей (СРЛ), в котором исполнял обязанности товарища председателя, и Всенародного Русского Союза, объединившего все московские патриотические организации. Бартенев был участником нескольких монархических съездов. На 1-м Всероссийском съезде в Петербурге в феврале 1906 г. он обратился с приветствием к делегатам от имени Всенародного Русского Союза и СРЛ. Следующий 2-й Всероссийский монархический съезд проходил в апреле 1906 г. в Москве, и Бартенев был одним из его организаторов. На 4-м съезде, который также проходил в Москве в апреле 1907 г., он выступил с докладом, в котором проводил мысль, что основная работа для монархистов начнется как раз после подавления революции. По убеждению Бартенева «в настоящее время закладывается начало новой Русской жизни, в которой все национальное должно выступить на первый план». Он отвергал обвинения в адрес монархистов в ретроградстве, заявляя: «Это неправда, Русские люди не сторонники петербургского чиновничества. Но они хотят сохранить непоколебимыми исконные устои русской жизни: Православие, Самодержавие и Русскую Народность».

Своими активными трудами Бартенев подорвал свое слабое здоровье. В начале осени 1908 г. он поехал лечиться от болезни сердца в Германию, где внезапно скончался, и в Отечество вернулся уже в гробу. Внезапная кончина Бартенева в самом расцвете сил была воспринята московскими монархистами с величайшей скорбью. Все крупные монархические организации, членом которых он состоял, почтили его память поминальными службами и вечерами памяти русского патриота.

Русская линия