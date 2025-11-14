Русская линия
Сводка новостей от 14 ноября 2025

Хозяйственный суд Киева назначил рассмотрение дела о Киево-Печерской Лавре по существу на 18 декабря
При этом суд отклонил все ходатайства, поданные защитой братии обители…

Киево-Печерская Лавра сегодняХозяйственный суд Киева назначил на 18 декабря рассмотрение по существу дела, касающегося Нижней лавры. В ходе подготовительного заседания, которое длилось почти весь день, суд отклонил все процессуальные ходатайства, поданные представителями монастыря, сообщает портал Raskolam.net.

Как сообщил адвокат братии отец Никита Чекман, заседание продолжалось с 10:30 до 19:00. «По результату указанного заседания, к сожалению, стороне истца отказали в удовлетворении всех процессуальных ходатайств», — отметил священник.

В частности, суд отказал в привлечении братии Лавры к делу в качестве третьих лиц, а также отклонил апелляционные жалобы о закрытии производства. После завершения подготовительных действий суд назначил следующее заседание, на котором дело будет рассматриваться по существу, на 18 декабря в 12:30.

Судя по настрою судьи, украинские власти полны решимости окончательно выгнать монашествующих Украинской Православной Церкви из обители.

