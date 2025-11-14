Хозяйственный суд Киева назначил рассмотрение дела о Киево-Печерской Лавре по существу на 18 декабря
При этом суд отклонил все ходатайства, поданные защитой братии обители…
Хозяйственный суд Киева назначил на 18 декабря рассмотрение по существу дела, касающегося Нижней лавры. В ходе подготовительного заседания, которое длилось почти весь день, суд отклонил все процессуальные ходатайства, поданные представителями монастыря, сообщает портал Raskolam.net.
Как сообщил адвокат братии отец Никита Чекман, заседание продолжалось с 10:30 до 19:00. «По результату указанного заседания, к сожалению, стороне истца отказали в удовлетворении всех процессуальных ходатайств», — отметил священник.
В частности, суд отказал в привлечении братии Лавры к делу в качестве третьих лиц, а также отклонил апелляционные жалобы о закрытии производства. После завершения подготовительных действий суд назначил следующее заседание, на котором дело будет рассматриваться по существу, на 18 декабря в 12:30.
Судя по настрою судьи, украинские власти полны решимости окончательно выгнать монашествующих Украинской Православной Церкви из обители.