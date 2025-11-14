Власти США продолжают политику негласного шефства над Фанаром и Элладской Православной Церковью, о чём свидетельствует факт встречи посланницы США в Греции Кимберли Гилфойл с Архиепископом Афинским Иеронимом в Афинской Архиепархии, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Во время встречи владыка Иероним упомянул об усилиях президента США Дональда Трампа и его инициативах по укреплению мира и стабильности во всём мире, признав его роль в развитии диалога и взаимопонимания.

Представительница США выразила радость и благодарность за возможность встретиться с Предстоятелем Элладской Православной Церкви, назвав это «благословением» и привилегией.

«Я считаю прекрасной возможностью и благословением быть рядом с Греческой Церковью и узнавать больше о её миссии», — сказала она, подчеркнув важность вклада Церкви, особенно в работе с молодёжью, которую она назвала «будущим и надеждой нашего мира».

Она добавила, что одной из причин, по которой она решила служить в Греции, было уникальное сочетание религиозной терпимости и глубокой веры в этой стране. «Меня глубоко трогает эта духовная глубина, и я благодарна за возможность ощутить её на себе», — заявила она.

Гилфойл также рассказала, что, когда президент Трамп впервые предложил ей занять пост посла США в Греции, она первым делом позвонила Архиепископу Иерониму. «Этот разговор стал для меня особенным событием, — отметила она. — Спасибо вам за поддержку, которую вы мне тогда оказали, и за духовную связь, которую я ощутила. Я надеюсь, что смогу укрепить эту связь во время своего служения в Греции».

По завершении встречи посланница США сказала: «Мы прекрасно побеседовали с Его Блаженством архиепископом Иеронимосом. Я передала приветствия президента Соединённых Штатов и заверила его в том, что наша страна и я лично поддерживаем благотворительные и социальные инициативы Церкви. Помимо личных историй, которыми мы поделились, я заверила Его Блаженство, что он может рассчитывать на моё постоянное сотрудничество и участие в работе Церкви с сообществами и благотворительными организациями, которые помогают наиболее уязвимым слоям населения. Я была бы искренне рада внести свой вклад в эти усилия».

В свою очередь, Архиепископ Иероним выразил искреннюю признательность за визит посланницы, подчеркнув давнюю дружбу между Грецией и Соединёнными Штатами. Он попросил её передать его благодарность президенту Трампу и призвал продолжать усилия по прекращению войн и разногласий, особо упомянув Святой монастырь Святой Екатерины на Синае, который он назвал центром Православия и христианства, вызывающим у него особую заботу.

Русская линия