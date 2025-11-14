Русская линия
Сводка новостей от 14 ноября 2025

На Святой Горе Афон продолжается волна землетрясений
На сей раз толчки не были настолько сильными, и обошлось без серьёзных разрушений…

Афонский рассвет14 ноября 2025 года на фоне продолжающейся сейсмической активности на Святой Горе Афон вновь произошли два землетрясения. Первое из них случилось вскоре после полуночи и было магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера, сообщает портал «OrthodoxTimes».

По данным сейсмографической станции Университета Аристотеля в Салониках, землетрясение произошло в морской акватории в нескольких километрах к западу от Карии. Глубина очага составила 6 км.

Толчки начались в 00:17, а через десять минут возле монастыря святого Пантелеймона было зафиксировано второе землетрясение силой 2,5 балла по шкале Рихтера с очаговой глубиной 7 км.

В последнее время тема землетрясений на Святой Горе буквально не сходит с полос греческой прессы. Причём главная проблема здесь не в том, что этот природный катаклизм может нанести серьёзный урон афонским строениям, а в том, что эти постоянные землетрясения всё больше беспокоят верующих греков, которые не понимают, почему Господь попускает такое в Уделе Пресвятой Богородицы.

О духовных причинах происходящего мы можем только гадать. Из России видится, что это связано с приветствием на Афоне украинских раскольников, но вряд ли этот взгляд разделяет большинство православных греков. Несомненно в этой истории только одно — причина у такого необычного для Афона явления затяжной волны землетрясений точно есть.

На месте уничтоженного большевиками Богоявленского храма в Тобольске установили бронзовый памятник-макет
С инициативой увековечить места разрушенных русских святынь города выступило руководство компании «СИБУР»...

«Потомки и наследники святых»
В Санкт-Петербурге открылась выставка заведующего фотослужбой Патриарха Московского и всея Руси иерея Игоря Палкина...

Хозяйственный суд Киева назначил рассмотрение дела о Киево-Печерской Лавре по существу на 18 декабря
При этом суд отклонил все ходатайства, поданные защитой братии обители...

США продолжают шефствовать над Элладской Православной Церковью
Архиепископ Афинский Иероним встретился с посланницей США Кимберли Гилфойл...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем одного из организаторов монархического движения в Москве Ю.П.Бартенева...

