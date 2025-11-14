На сей раз толчки не были настолько сильными, и обошлось без серьёзных разрушений…

14 ноября 2025 года на фоне продолжающейся сейсмической активности на Святой Горе Афон вновь произошли два землетрясения. Первое из них случилось вскоре после полуночи и было магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера, сообщает портал «OrthodoxTimes».

По данным сейсмографической станции Университета Аристотеля в Салониках, землетрясение произошло в морской акватории в нескольких километрах к западу от Карии. Глубина очага составила 6 км.

Толчки начались в 00:17, а через десять минут возле монастыря святого Пантелеймона было зафиксировано второе землетрясение силой 2,5 балла по шкале Рихтера с очаговой глубиной 7 км.

В последнее время тема землетрясений на Святой Горе буквально не сходит с полос греческой прессы. Причём главная проблема здесь не в том, что этот природный катаклизм может нанести серьёзный урон афонским строениям, а в том, что эти постоянные землетрясения всё больше беспокоят верующих греков, которые не понимают, почему Господь попускает такое в Уделе Пресвятой Богородицы.

О духовных причинах происходящего мы можем только гадать. Из России видится, что это связано с приветствием на Афоне украинских раскольников, но вряд ли этот взгляд разделяет большинство православных греков. Несомненно в этой истории только одно — причина у такого необычного для Афона явления затяжной волны землетрясений точно есть.

Русская линия