Митрополит Воскресенский Григорий: Изображение креста не следует размещать на полах храмов, на напольных коврах или на орлецах

В связи с принятием нового закона в защиту религиозной символики и по итогам его обсуждения на этапе законопроекта в заседании Высшего Церковного Совета 25 июня 2025 года Управление делами Московской Патриархии в лице митрополита Воскресенского Григория выпустило циркулярное письмо, в котором содержатся следующие разъяснения:

1. В соответствии с 73-м правилом Трулльского Собора изображение креста не следует размещать на полах храмов, на напольных коврах или на орлецах, в том числе при изображении на них храмов.

2. Нежелательно, хотя и не возбраняется, размещение изображений креста, а, следовательно, и изображений храмов, на упаковочной, оберточной и иной церковной продукции, которая после использования подлежит утилизации в составе твердых бытовых отходов.

3. Вместе с тем, если на упомянутой в п. 2 настоящих разъяснений продукции размещается изображение храма, то изображение креста на нем обязательно в просветительских целях.

«По вопросам, изложенным в настоящем информационном письме, следует обращаться в Управление делами Московской Патриархии по электронной почте udsekr@patriarchia.ru или в Правовое управление Московской Патриархии по электронной почте: pravo@patriarchia.ru», — говорится в документе.

Русская линия