Сводка новостей от 13 октября 2025

Митрополит Воскресенский Григорий: Изображение креста не следует размещать на полах храмов, на напольных коврах или на орлецах
Управделами Русской Православной Церкви проинформировал правящих архиереев о новом законе, регулирующем изображение религиозной символики…

Митрополит Воскресенский ГригорийВ связи с принятием нового закона в защиту религиозной символики и по итогам его обсуждения на этапе законопроекта в заседании Высшего Церковного Совета 25 июня 2025 года Управление делами Московской Патриархии в лице митрополита Воскресенского Григория выпустило циркулярное письмо, в котором содержатся следующие разъяснения:

1. В соответствии с 73-м правилом Трулльского Собора изображение креста не следует размещать на полах храмов, на напольных коврах или на орлецах, в том числе при изображении на них храмов.

2. Нежелательно, хотя и не возбраняется, размещение изображений креста, а, следовательно, и изображений храмов, на упаковочной, оберточной и иной церковной продукции, которая после использования подлежит утилизации в составе твердых бытовых отходов.

3. Вместе с тем, если на упомянутой в п. 2 настоящих разъяснений продукции размещается изображение храма, то изображение креста на нем обязательно в просветительских целях.

«По вопросам, изложенным в настоящем информационном письме, следует обращаться в Управление делами Московской Патриархии по электронной почте udsekr@patriarchia.ru или в Правовое управление Московской Патриархии по электронной почте: pravo@patriarchia.ru», — говорится в документе.

Митрополит Симбирский Лонгин: «Нам предстоит ещё много трудов, чтобы белые пятна русской истории, наконец, исчезли, вернулись забытые имена людей, верно служивших Богу и Отечеству»
В Симбирске торжественно открыли мемориальную доску, посвященную 355-летию разгрома войсками воеводы Юрия Барятинского разбойничьих отрядов Степана Разина...

В Почаевской лавре призвали верующих к строгому посту перед заседанием суда о возможном запрете Украинской Православной Церкви
Духовный Собор обители советует провести 28, 29 и 30 октября в строгом посту и усиленной молитве...

Представители Фанара привезли Епифания Думенко на Святую Гору Афон
Несмотря на активное давление Константинопольского Патриархата, представители только 6-ти из 20-ти афонских монастырей согласились приветствовать главу украинских раскольников — Иверона, Нового Эсфигмена, Пантократора, Ставроникиты, Симонопетра и Ксенофон...

Архиепископ Афинский Иероним пережил ишимический приступ
Предстоятеля Элладской Православной Церкви в воскресенье доставили в больницу, где он прошёл обследование после того, как почувствовал недомогание...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского, мы вспоминаем Императрицу Марию Федоровну...

