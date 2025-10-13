Циркулярное письмо Управления делами Московской Патриархии о принятии Федерального закона № 319-Ф3 «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона „О свободе совести и о религиозных объединениях“»

Всем епархиальным Преосвященным Российской Федерации

Информационное письмо

Тема: О принятии Федерального закона от 31.07.2025 № 319-Ф3 «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона „О свободе совести и о религиозных объединениях“» и о практических аспектах его применения в деятельности православных организаций

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!

По ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принят Федеральный закон от 31.07.2025 № Э19-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона „О свободе совести и о религиозных объединениях“», устанавливающий запрет на использование в СМИ, в информационно-телекоммуникационных сетях, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы традиционных религий России, без данных символов, за исключением случаев, если воспроизводятся исторические изображения с указанием на соответствующий период времени при условии, что в указанный период соответствующие религиозные символы отсутствовали, либо воспроизведение религиозных символов влечет за собой их осквернение (п. 6.1 ст. 3 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»).

Данный закон запрещает использовать в СМИ, Интернете, а также при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе изображения куполов православных храмов без крестов.

При этом новый закон допускает кинопоказ лент, воспроизводящих храмы без крестов (например, при освещении в СМИ событий в зоне СВО), если на момент съемок кинофильма храмы были обезглавлены.

С другой стороны, закон исключает случаи использования изображений куполов храмов с крестами на сидениях в общественном транспорте, на «попираемых» местах (на земле, на напольных коврах) во избежание осквернения религиозных символов. В таких случаях допускается изображение храмов без крестов.

Федеральный закон от 31.07.2025 № 319-ФЗ вступил в силу 31.07.2025.

В связи с принятием данного закона и по итогам его обсуждения на этапе законопроекта в заседании Высшего Церковного Совета 25 июня 2025 года Управление делами Московской Патриархии уполномочено разъяснить следующее:

1. В соответствии с 73-м правилом Трулльского Собора изображение креста не следует размещать на полах храмов, на напольных коврах или на орлецах, в том числе при изображении на них храмов.

2. Нежелательно, хотя и не возбраняется, размещение изображений креста, а, следовательно, и изображений храмов, на упаковочной, оберточной и иной церковной продукции, которая после использования подлежит утилизации в составе твердых бытовых отходов.

3. Вместе с тем, если на упомянутой в п. 2 настоящих разъяснений продукции размещается изображение храма, то изображение креста на нем обязательно в просветительских целях.

По вопросам, изложенным в настоящем информационном письме, следует обращаться в Управление делами Московской Патриархии по электронной почте udsekr@patriarchia.ru или в Правовое управление Московской Патриархии по электронной почте: pravo@patriarchia.ru.

С любовью о Господе,

управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий