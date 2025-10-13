Русская линия
Сводка новостей от 13 октября 2025

В Почаевской лавре призвали верующих к строгому посту перед заседанием суда о возможном запрете Украинской Православной Церкви
Духовный Собор обители советует провести 28, 29 и 30 октября в строгом посту и усиленной молитве…

Почаевская лавраВ Свято-Успенской Почаевской лавре, где на днях представители СБУ устроили очередную провокацию, призвали верующих к усилению молитв и строгому посту перед судебным заседанием 30 октября 20 225 года по иску Госэтнополитики о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви. Об этом говорится в Телеграм-канале «Почаевский листок», передаёт СПЖ.

«Братья и сестры! В эти дни, когда Святую Церковь постигли испытания, Духовный Собор Свято-Успенской Почаевской Лавры советует провести 28, 29 и 30 октября в строгом посту и усиленной молитве», — говорится в сообщении.

В обители подчеркивают, что это решение также будет касаться и Почаевской святыни.

«Призываем всех братьев, паломников и верных чад Церкви вознести искреннюю молитву к Господу, прося Его милости и покровительства. Пусть наш общий духовный труд станет жертвой, чтобы Господь укрепил и сохранил Свою святую Церковь и наши святыни», — отметили в Почаевской лавре.

Ранее заседание суда по запрету Киевской митрополии УПЦ перенесли на 30 октября из-за болезни одного из судей.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Воскресенский Григорий: Изображение креста не следует размещать на полах храмов, на напольных коврах или на орлецах
Управделами Русской Православной Церкви проинформировал правящих архиереев о новом законе, регулирующем изображение религиозной символики...

Митрополит Симбирский Лонгин: «Нам предстоит ещё много трудов, чтобы белые пятна русской истории, наконец, исчезли, вернулись забытые имена людей, верно служивших Богу и Отечеству»
В Симбирске торжественно открыли мемориальную доску, посвященную 355-летию разгрома войсками воеводы Юрия Барятинского разбойничьих отрядов Степана Разина...

В Почаевской лавре призвали верующих к строгому посту перед заседанием суда о возможном запрете Украинской Православной Церкви
Духовный Собор обители советует провести 28, 29 и 30 октября в строгом посту и усиленной молитве...

Представители Фанара привезли Епифания Думенко на Святую Гору Афон
Несмотря на активное давление Константинопольского Патриархата, представители только 6-ти из 20-ти афонских монастырей согласились приветствовать главу украинских раскольников — Иверона, Нового Эсфигмена, Пантократора, Ставроникиты, Симонопетра и Ксенофон...

Архиепископ Афинский Иероним пережил ишимический приступ
Предстоятеля Элладской Православной Церкви в воскресенье доставили в больницу, где он прошёл обследование после того, как почувствовал недомогание...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского, мы вспоминаем Императрицу Марию Федоровну...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика