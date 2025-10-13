Духовный Собор обители советует провести 28, 29 и 30 октября в строгом посту и усиленной молитве…

В Почаевской лавре призвали верующих к строгому посту перед заседанием суда о возможном запрете Украинской Православной Церкви

В Свято-Успенской Почаевской лавре, где на днях представители СБУ устроили очередную провокацию, призвали верующих к усилению молитв и строгому посту перед судебным заседанием 30 октября 20 225 года по иску Госэтнополитики о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви. Об этом говорится в Телеграм-канале «Почаевский листок», передаёт СПЖ.

«Братья и сестры! В эти дни, когда Святую Церковь постигли испытания, Духовный Собор Свято-Успенской Почаевской Лавры советует провести 28, 29 и 30 октября в строгом посту и усиленной молитве», — говорится в сообщении.

В обители подчеркивают, что это решение также будет касаться и Почаевской святыни.

«Призываем всех братьев, паломников и верных чад Церкви вознести искреннюю молитву к Господу, прося Его милости и покровительства. Пусть наш общий духовный труд станет жертвой, чтобы Господь укрепил и сохранил Свою святую Церковь и наши святыни», — отметили в Почаевской лавре.

Ранее заседание суда по запрету Киевской митрополии УПЦ перенесли на 30 октября из-за болезни одного из судей.

Русская линия