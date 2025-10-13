Русская линия
Сводка новостей от 13 октября 2025

Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним12 октября 2025 года Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним пережил ишимический приступ и был экстренно доставлен в больницу общего профиля в Афинах «Георгиос Генниматас», где «в профилактических целях» оставался под наблюдением врачей вплоть до понедельника, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В воскресенье утром Предстоятель Элладской Православной Церкви возглавил Литургию в Афинском соборе, в ходе которой был рукоположен епископ Скиатский Иоаннис. Вскоре после этого он почувствовал себя плохо, и врачи рекомендовали ему посетить больницу.

«На протяжении всего инцидента Архиепископ Иероним оставался в полном сознании, был внимателен и общителен, осознавал, что происходит вокруг, и понимал своё состояние», — пишет греческий портал, неумело пытаясь успокоить греческих верующих. Однако, сам факт того, что греческие журналисты пишут о Предстоятеле Элладской Церкви в таких формулировках, наводит на мысль, что здоровье владыки Иеронима оставляет лежать лучшего.

«Во время своего пребывания в больнице владыка Иероним прошёл медицинское обследование, и врачи подтвердили, что его жизни ничего не угрожает. Архиепископ после выписки выглядел спокойным и пребывал в хорошем расположении духа. Он поблагодарил врачей и вернулся домой, чтобы отдохнуть», — говорится в сообщении.

