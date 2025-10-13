Сегодня, в день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского, мы вспоминаем Императрицу Марию Федоровну…

Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по Иоакимовской летописи, родом сириец, по другим летописным сообщениям — серб. В 989 году он прибыл из Корсуни вместе с другими священнослужителями к святому равноапостольному князю Владимиру, незадолго до этого принявшему Крещение.

На долю первого митрополита Русской Церкви выпало нелегкое, но благодатное служение. Он ревностно обходил новопросвещенную Русскую землю, проповедуя Святое Евангелие, крестя и поучая новообращенных людей, основывая первые храмы и духовные училища.

Митрополиту Михаилу приписывают построение Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря, а прибывшим с ним из Царяграда монахам — основание монастыря Киево-Межигорского. В Ростове владыка основал первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и поставил там епископом Феодора Грека. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Русская Церковь сохранила память о заслугах первосвятителя: в синодиках Новгородского и Киевского Софийских соборов он по праву именуется первоначальником.

Преставился святитель Михаил в 992 году и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве. Около 1103 года при святом игумене Феоктисте, мощи его были перенесены в Антониеву пещеру, а 1 октября 1730 г. в Великую Печерскую церковь. В связи с этим память его установлена на 30 сентября, а также 15 июня — в день преставления. Ранее память его отмечалась также 2 сентября, вместе с преподобными Антонием и Феодосием Печерскими.

До XIII века митрополиты жили постоянно в Киеве. Опустошение этого города заставило их перенести престол митрополии во Владимир на Клязьму, а потом, в начале XIV века, в Москву, где и правили они российскою церковью, до установления патриаршества (1589 г.). Митрополиты Всероссийские именовались сперва Киевскими и всея России. По установлении патриаршества Киевские митрополиты, по причислении их к Российской иерархии, занимали первое место после Патриархов.

В этот день, в 1928 г. в изгнании в Дании скончалась вдовствующая Императрица Мария Федоровна, супруга Императора Александра III, мать Царя-Мученика Николая.

Мария-София-Фредерика-Дагмара родилась 14 ноября 1847 г. в семье будущего датского короля Христиана IX, впоследствии прозванного «тестем» Европы. Среди ее братьев и сестер были будущий король Дании Фредерик VIII, будущий король Греции Георг I, а также будущая королева Англии Александра.

В 1866 г. принцесса Дагмар вышла замуж за наследника российского Престола Великого Князя Александра Александровича, с 1881 г. ставшего Царем Александром III. В связи со своим замужеством принцесса Дагмар приняла Православие и была наречена Марией Федоровной. Она родила шестерых детей, в том числе последнего русского Царя-Мученика Николая II.

Императрица Мария Федоровна на протяжении всей своей жизни активно занималась благотворительной деятельностью и внесла значительный вклад в совершенствование системы образования в России. В годы Первой мировой войны Государыня вела большую работу на посту главы Российского общества Красного Креста.

Прожив в России более 50 лет, пережив революцию, стоившую жизни двум ее сыновьям и пяти внукам, вдовствующая Императрица в 1919 г. покинула Россию на борту английского дредноута «Мальборо».

После непродолжительного пребывания у своей сестры, вдовствующей королевы Англии Александры, Мария Федоровна вернулась в Данию. Скончалась Государыня в Видёре 13 октября 1928 года. Отпевание состоялось в православном соборе св. благоверного князя Александра Невского в Копенгагене, а упокоение тела было совершено в Роскильдском соборе. В сентябре 2006 года прах Императрицы был перевезен в Россию и перезахоронен в императорской усыпальнице — Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

