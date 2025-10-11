Митрополит Симбирский Лонгин: «Нам предстоит ещё много трудов, чтобы белые пятна русской истории, наконец, исчезли, вернулись забытые имена людей, верно служивших Богу и Отечеству»

11 октября 2025 года на здании Федеральной таможенной службы Симбирска состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной 355-летию битвы под Симбирском. В основе мемориального знака помещён образ Спаса Нерукотворного, который почитался в Поволжье, на новых русских землях. Стрельцы приносили с собой эту икону, когда основывали такие города-крепости, как Симбирск, Пенза, Саратов, Царицын, сообщает официальный сайт Симбирской епархии.

В торжественной церемонии приняли участие митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, председатель межрегионального общественного движения «Наследие Империи» Михаил Малиновский, вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, ректор Ульяновского педагогического университета Игорь Петрищев, директор архива новейшей истории Ульяновской области, кандидат исторических наук Андрей Пашкин, заместитель главы администрации Засвияжского района Ульяновска Дмитрий Клюев и заместитель окружного атамана казачьего войска Симбирского округа Павел Чувилин, студенты городских ВУЗов и школьники.

Ведущим торжественной церемонии открытия памятной доски стал председатель Ульяновской региональной общественной организации «Выпускники Ульяновского высшего военного инженерного училища связи» Сергей Будницкий.

Торжественное право открытия воинского монумента было предоставлено председателю межрегионального общественного движения «Наследие Империи» Михаилу Малиновскому, вице-президенту Скобелевского комитета Александру Алекаеву и заместителю окружного атамана казачьего войска Симбирского округа Павлу Чувилину.

В свою очередь, митрополит Симбирский Лонгин призвал не забывать о непростых уроках русской истории и поблагодарил всех тех, чьими трудами был создана и установлена памятная доска.

«Сегодняшнее событие возрождает забытые страницы истории русского православного города Симбирска. Не просто забытые, а насильственно стёртые из народной памяти в прошедшем ХХ веке, — отметил владыка.

Мы знаем из истории Симбирска, что это единственный город, который устоял перед нашествием войск Степана Разина. На вратах города находился в это время образ Спаса Нерукотворного. На многие столетия он стал самой почитаемой святыней Симбирского края, заступником города, но после октябрьского переворота образ исчез. Скорее всего, он был уничтожен.

И ещё очень важно напомнить. Примерно с конца XIX столетия, когда началось брожение умов в русском обществе, и тем более после октябрьского переворота, — то есть практически уже в течение полутора столетий, — в нашей стране культивировался особый взгляд на русскую историю. Превозносилась любые формы борьбы с государством. Всячески романтизировались, были окружены особым почетом бунтовщики, террористы — те, кто на самом деле проливал реки крови на русской земле.

И этот далеко не объективный взгляд на нашу историю до сих пор не изжит. Для того, чтобы подтвердить это, достаточно сегодня спросить наших современников: чье имя им сегодня хорошо известно — бунтовщика Степана Разина или воеводы Юрия Барятинского, который смог остановить его под Симбирском.

Нам предстоит еще много трудов, чтобы белые пятна русской истории, наконец, исчезли, вернулись забытые имена людей, верно служивших Богу и Отечеству".

Доктор исторических наук, проректор Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского Дмитрий Володихин напомнил о биографии воеводы Юрия Барятинского и значении его победы в противостоянии со Степаном Разиным не только для города Симбирска, но и для всей страны.

К присутствующим обратились вице-президент Скобелевского комитета Александр Алехаев, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, ректор Ульяновского педагогического университета Игорь Петрищев, директор архива новейшей истории Ульяновской области, кандидат исторических наук Андрей Пашкин, заместитель главы администрации Засвияжского района Ульяновска Дмитрий Клюев и заместитель окружного атамана казачьего войска Симбирского округа Павел Чувилин.

Участники церемонии почтили минутой молчания память всех воинов, противостоявших смуте в нашей стране.

Затем состоялась церемония возложения цветов.

Место установки памятной доски было выбрано не случайно. Оно находится в непосредственной близости от того места, где, предположительно, осенью 1670 года прошел бой между мятежниками Степана Разина и правительственными войсками под командованием князя Юрия Никитича Барятинского и симбирского воеводы Ивана Богдановича Милославского.

4 сентября (14 сентября по старому стилю) 1670 года началась осада Симбирска войсками Степана Разина. К тому моменту повстанцами были заняты 15 городов Нижнего и Среднего Поволжья, многие из которых сдались без боя. Синбирский гарнизон во главе с воеводой Иваном Милославским около месяца отбивался от осаждавших город мятежников. После чего из Казани на помощь прибыло войско под командованием князя Юрия Барятинского, которое нанесло противнику решающее поражение и сняло осаду Симбирска.

Русская линия