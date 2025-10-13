Несмотря на активное давление Константинопольского Патриархата, представители только 6-ти из 20-ти афонских монастырей согласились приветствовать главу украинских раскольников — Иверона, Нового Эсфигмена, Пантократора, Ставроникиты, Симонопетра и Ксенофон…

10 октября 2025 года вопреки протестам многих монастырей Святой Горы Афон представители Константинопольского Патриархата привезли-таки главу украинских раскольников Епифания Думенко на Святую Гору и попытались сделать всё возможное, чтобы побудить, как можно большее число афонитов принять одного из главных гонителей канонической Украинской Православной Церкви.

Глава «ПЦУ», чьи представители силой захватывают храмы и избивают верующих на Украине, прибыл в монашескую республику в сопровождении митрополита Милетского Апостола, представлявшего Константинопольского Патриарха, и гражданского администратора Святой Горы Афон Алкивиадиса Стефаниса, сообщает портал «OrthodoxTimes».

На церемонии приветствия Думенко в Карее присутствовал настоятель монастыря Новый Эсфигмен архимандрит Варфоломей. Обращаясь к гонителю Украинской Православной Церкви, он выразил «глубокие чувства и уважение, напомнив о духовных узах, связывающих монастырь с Украиной, и упомянув святого Антония Печерского, игумена и основателя Киево-Печерской лавры» (!).

Говоря также о духовном сопротивлении украинского народа, отец Варфоломей подчеркнул:

«В этой борьбе мы чувствуем духовное родство с борющимся за веру украинским народом и Автокефальной Церковью Украины. С самого начала мы были на вашей стороне, поддерживая автокефалию, дарованную Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом, — акт, открывший новую главу в церковной истории».

Наконец, не сдерживая эмоций, он упомянул о российском вторжении на Украину, подчеркнув необходимость молитвы и единства:

«К сожалению, незаконное и бесчеловечное вторжение России в Украину совпало с первыми шагами вашей недавно созданной Церкви. Мы постоянно молимся о прекращении этой нечестивой войны».

Затем глава украинских раскольников приветствовали в Иверском монастыре, который занимает в святогорской иерархии третье место.

Позже Думенко посетил скит пророка Илии, принадлежащий монастырю Пантократор. У входа в скит Епифания Думенко встретили настоятель монастыря Пантократор архимандрит Гавриил, архимандрит Филемон и братия. Именно в этом монастыре глава «ПЦУ» остался на ночлег.

Утром 11 октября 2025 года в церкви пророка Илии одноимённого скита монастыря Пантократор Епифаний Думенко возглавил «литургию». После службы настоятель о. Гавриил и о. Филемон. выразили радость по поводу приезда главы украинских раскольников.

«Несмотря на различия в языке и культуре, мы, православные христиане, едины во Христе, ибо все мы принадлежим к единому телу Его Церкви, — сказал архимандрит Гавриил. — Здесь, на горе Афон, в Саду Девы Марии, возносятся молитвы за весь мир. Мы молимся о том, чтобы Богородица укрепила Ваше Блаженство в вашем служении Церкви и верующим людям, даровав вам новые силы на пути истины».

Со своей стороны, митрополит Милетский Апостол подчеркнул глубокую пастырскую заботу Константинопольского Патриарха Варфоломея о монастырях Святой Горы Афон, отметив тесную духовную связь между Патриархом — отцом и наставником — и монахами афонской общины, его возлюбленными детьми.

Он также подчеркнул большое значение Томоса об автокефалии, предоставленного «Православной церкви Украины», отметив, что благодаря ему «были исправлены прежние недостатки церковной жизни и восстановлен порядок там, где были разногласия и раскол».

После службы Думенко и сопровождающие его лица осмотрели территорию скита и посетили храмы, посвящённые святому Николаю и святому Паисию Величковскому.

В тот же день днём глава «ПЦУ» прибыл в монастырь Ставроникита, где его «тепло встретило братство». Правда, настоятель обители архимандрит Тихон отсутствовал, так как «ранее запланировал поездку на Родос» и не смог её отложить.

Здесь в честь Думенко была отслужена доксология, во время которой он и члены братства обменялись сердечными приветствиями. После службы глава «ПЦУ» подарил монастырю богослужебные облачения и служебники на украинском языке, а монахи Ставроникитского монастыря преподнесли ему подарки.

Позже глава украинских раскольников посетил монастырь Симонопетра, где его и его делегацию тепло встретили игумен Елисей и братия. Также присутствовали митрополит Милетский Апостолос и гражданский администратор Афона Алкивиадис Стефанис.

После визита украинская делегация отправилась морем в монастырь Ксенофонт, где на пристани их тепло встретил игумен Алексий. На следующий день, 12 октября 2025 года, Епифаний Деменко совершил здесь в соборном храме великомученика Георгия Победоносца «литургию», после чего покинул Святую Гору.

Русская линия