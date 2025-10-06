Русская линия
Сводка новостей от 6 октября 2025

Григорий Артамонов: Для нас новая православная святыня на земле Подольска — это знак уважения к истории и любви к родной земле
На съезде с Симферопольского шоссе на Южный обход Подольска состоялось торжественное освящение большого Поклонного креста…

Поклонный крест в Подольске4 октября 2025 года в рамках празднования 244-й годовщины основания Подольска и образования Подольского уезда архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил чин освящения первого Поклонного креста в Подольске, сообщает сайт Подольской епархии.

Как сообщала «Русская линия» крест был установлен на съезде с Симферопольского шоссе на Южный обход Подольска.

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Подольского церковного округа иерей Серафим Покатилов и духовенство Подольского благочиния.

За богослужением молились глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, представители администрации округа и другие почëтные гости.

«Сегодня состоялось важное и символичное событие. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил чин освящения первого Поклонного креста, установленного на съезде с Симферопольского шоссе на «Южный обход Подольска», — сообщил в своём Телеграм-канале Григорий Артамонов.

«Крест воздвигнут на въезде в наш округ как духовный символ, объединяющий поколения подольчан, напоминание о наших корнях, вере и историческом единстве. Уже завтра отметим 244-ю годовщину основания Подольска и образования Подольского уезда. И для нас новая святыня в преддверии праздника — знак уважения к истории и любви к родной земле», — отметил глава городского округа.

Перед началом освящения Креста архиепископ Аксий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором напомнил, что 4 октября Русская Православная Церковь отмечает отдание праздника Воздвижения Креста Господня и очень символично, что именно в этот день происходит освящение православного креста в Подольске.

«Для современных подольчан, гостей и туристов нашего городского округа этот Крест, который здесь ныне будет возвышаться, будет напоминать о горнем, о небесном, о вечном и духовном. И всякий путник, проезжавший и проезжающий мимо этого Креста, будет задумываться о чём-то самом главном в своей жизни. Дай Бог, чтобы так и было», — отметил архипастырь.

