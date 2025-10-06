Война на Ближнем Востоке и стремление властей Израиля уничтожить жителей Газы может быть связана с планами евреев уничтожить на Храмовой горе мечеть Аль-Акса…

Известный американский телеведущий Такер Карлсон в недавней беседе с экономистом, профессором Колумбийского университета, директором Института Земли Джеффри Саксом поднял тему возможного восстановления в Иерусалиме иудейского храма Соломона, для чего потребуется снести на Храмовой горе третью святыню ислама мечеть Аль-Акса, сообщает Телеграм-канал «О Церкви и о людях».

По словам телеведущего, в США крайне редко говорят открыто о планах по восстановлению Иерусалимского храма, но существует серьёзное закулисное движение, финансируемое, в том числе, христианами (например, в Техасе есть специальные фонды), чтобы сделать это реальностью. При этом для строительства Третьего храма потребовалось бы изгнать из Иерусалима палестинцев, что в общем-то сейчас и делает Нетаньяху.

Телеграм-канал «О Церкви и о людях» приводит полный перевод состоявшегося разговора между Карлсоном и Саксом:

Карлсон: Вопрос о восстановлении храма в США почти никогда не обсуждается публично, но, кстати, ведётся огромная работа в этом направлении, причём финансируемая во многом христианами — чтобы было ясно. В Техасе, например, существует целый фонд, даже несколько фондов, созданных для содействия этому. Но есть вот это скрытое давление — построить заново храм в Иерусалиме, что потребовало бы уничтожить третью по святости святыню ислама — мечеть Аль-Акса.

Я разговаривал со многими людьми, которые считают, что это близко, что вовсе не безумие думать, будто мечеть могут взорвать, чтобы освободить место для Третьего Храма. Вы этого боитесь? Если это случится, что будет дальше?

Сакс: Ну, экстремизм, который мы видим в Израиле, как я уже говорил, сегодня — самый беззаконный в мире. Израиль — это государство-изгой на всей планете. Израиль нагло нарушает все возможные пределы. Израиль начинает войны, где хочет. Он убивает иностранных лидеров там и тогда, когда ему угодно. Он действует с полной безнаказанностью и презрением.

А Нетаньяху думает, что контролирует правительство США — и, может быть, действительно контролирует, — поэтому считает, что ему всё сойдёт с рук. Так что сомнений нет: существует движение за строительство Третьего Храма, оно является частью этой коалиции. Нет сомнений, что в этом правительстве есть люди, у которых вообще нет пределов. Они открыто говорят. ну, они уже заявляли, что хотят сделать Газу полностью непригодной для жизни.

Это этническая чистка или геноцид, или их комбинация. Такие люди не знают границ.

Пойдёт ли это на пользу Израилю? Нет. Это было бы самоубийственно. Но фанатизм может быть самоубийственным, а фанатизма, кстати, там очень много.

Карлсон: Слово «фанатики» ведь родом оттуда, да, они были самоубийственными, и. и оно происходит.

Сакс: К сожалению, ещё в древней истории Израиля многие тогда и многие сегодня, не считали самой удачной идеей восставать против Римской империи. В итоге евреи сами себя уничтожили — они прославили массовое самоубийство в месте под названием Масада.

С точки зрения Православия, строительство Третьего храма может означать скорый приход в мир антихриста, который и воссядет в Третьем храме. Как известно, иудеи отвергли и распяли Христа, считая его лже-миссией. Они до сих пор ждут человека, который подчинит им весь им как «богоизбранному народу». Антихрист и займёт это место.

Русская линия