3 октября 2025 года митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил на заседании Совета по правам человека ООН, где заявил о нарушении прав священнослужителей Украинской Православной Церкви в процессе мобилизации. По словам владыки, избирательное лишение клириков УПЦ права на отсрочку, которое предоставлено другим конфессиям, является прямой дискриминацией и нарушает международные обязательства Украины по обеспечению равенства всех религий, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Телеграм-канал «Черкасский Благовестник».

Ранее митрополит Феодосий получил официальное приглашение в Женеву для дачи показаний в ООН в качестве свидетеля по делам о нарушениях прав человека на Украине. Ему предстояло предоставить личные пояснения Специальным докладчикам ООН, а также Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в отношении верующих Украинской Православной Церкви. Тем не менее, украинский суд наотрез отказался дать разрешение на выезд архиерея за границу.

В результате владыка Феодосий обратился к участникам 60-й сессии Совета по правам человека по видеосвязи. Выступление архипастыря стало продолжением системной работы по защите прав верующих на международном уровне. Ранее, благодаря обращениям митрополита Феодосия и поддержке правозащитного альянса «Церковь против ксенофобии и дискриминации», семь специальных докладчиков ООН уже выпустили коммуникационное заключение. В нём были зафиксированы нарушения прав верующих УПЦ, в том числе в рамках уголовных дел, возбужденных за проповеди и отстаивание канонических позиций Церкви.

Данное заключение ООН имеет обязательную юридическую силу для Украины и может использоваться адвокатами для защиты верующих в судах. В документе разъясняется, что международное право защищает свободу слова, включая критику государственной политики и высказывания о «неканоничности» других конфессий. Подчеркивается, что уголовная ответственность наступает только за прямые призывы к насилию, которых, как утверждается, иерархи УПЦ не допускали.

Эксперты ООН считают, что даже жесткая и чувствительная риторика охватывается свободой выражения убеждений. Таким образом, обвинительные приговоры, вынесенные против священнослужителей и верующих УПЦ за их высказывания, могут быть отменены в Европейском суде по правам человека как нарушающие конвенционные нормы. Правозащитная деятельность митрополита Феодосия уже приводит к конкретным юридическим результатам на международной арене, и ожидается, что ситуация с мобилизацией клириков УПЦ вызовет аналогичную реакцию.

Русская линия