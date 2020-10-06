«И положу завет Мой с ним заветом вечным..» (Быт. 17:19) — первая паремия праздника.

«Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный; Он сказал мне: вот ты зачнешь и родишь сына; итак не пей вина и сикера и не ешь ничего нечистого.."(Суд.13:6−7) — вторая паремия.

«Глас вопиющего в пустыне — уготовайте путь Господень, прямыми сделайте стези Богу нашему.."(Ис.40.3) — третья паремия праздника.

Зачатие св. Иоанна Предтечи было описано евангелистом Лукой в первой главе Евангелия. Оно было возвещено Архангелом Гавриилом отцу пророка — праведному Захарии. Свв. Захария и Елизавета не имели детей, что в то время считалось наказанием Господним за грехи. Оба они достигли старческого возраста. Многие годы они усердно молились о даровании им потомства, и Господь услышал их молитву.

Св. Захария был священником Иерусалимского храма. Совершая однажды в порядке своей чреды каждение внутри храма, он сподобился увидеть Архангела Гавриила по правую сторону жертвенника. Он смутился, но Ангел ободрил его и возвестил ему благую весть, что Господь дарует ему сына. «И наречешь ему имя: Иоанн. И будет тебе радость и веселие и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время» (Лк. 1:13−20).

Как обычно на любой Иоанновский праздник многие храмы полны людьми, они знают к кому обратиться за любой помощью, знают, что строгий, но справедливый и скорый на помощь пророк Божий Иоанн помогает каждому по его вере.

Всех читателей РЛ с праздником зачатия св. пророка Иоанна или, как в народе его точно окрестили, Малым Благовещением.

Александр Алекаев, Русская линия