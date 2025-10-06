Частные клиники в 76 субъектах России нарушают законодательство в сфере абортов. Таковы результаты мониторинга нарушений законодательства при осуществлении и рекламе абортов в частных клиниках Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что добровольцы Патриаршей комиссии в период с сентября 2023 по октябрь 2025 года провели исследование по 1003 (36% от общего числа) частным медицинским организациям во всех субъектах РФ на предмет соблюдения регламентов при осуществлении абортов — «анализ проводился посредством звонков по телефону и оценки рекламы на сайтах частных клиник».

«Исследование показало, что в подавляющем большинстве регионов, в 76 субъектах РФ (85% от общего их числа) частными клиники нарушается законодательство. Выявлены 782 частные клиники (78% от исследованной выборки), которые готовы осуществить аборт без соблюдения сроков тишины и/или рекламируют аборты на своих сайтах, нарушая статью 56 Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья..» и № 38 «О рекламе», — сказано в исследовании.

Вместе с тем, отмечают авторы, по данным Росздравнадзора, а также проведенного в Церкви мониторинга, в период с февраля 2023 года по октябрь 2025 года число частных клиник, осуществляющих аборты, сократилось на 725: с 2813 до 2088 (минус 26%).

«По выявленным нарушениям добровольцы подготовили и направили 732 обращения в надзорные ведомства, в основном в Генеральную прокуратуру РФ — более 90%, а также в СК РФ, МВД, Росздравнадзор, ФАС», — заключили в Патриаршей комиссии.

