6 октября 2025 года исполняется 65-лет со дня рождения председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместника Донского ставропигиального мужского монастыря Москвы митрополита Каширского Феогноста. Благодаря своей твёрдой вере и духовной трезвости владыка снискал особенную любовь и почитание у верующих и духовенства Русской Православной Церкви.

В отличие от многих русских архиереев, которые в период ковида проявили малодушие и во многом пошли на поводу у безумных требований чиновников Минздрава, митрополит Феогност стал одним их тех владык, которые скептически относились к ковидным ограничениям — требованию носить маски, соблюдать социальную дистанцию и причащать верующих при соблюдении «дезинфекции» лжицы.

В результате решением Священного Синода от 26 февраля 2019 г. (журнал № 9) он был освобожден от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, с сохранением обязанностей викария Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Каширский» и председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству. Местом пребывания архиепископа Феогноста и указанного отдела Синод определил подворье Троице-Сергиевой лавры в Москве.

Затем владыка всё же получил целый ряд назначений, и сегодня он возглавляет Донской ставропигиальный мужской монастырь, оставаясь председателем Синодального отдела по монастырям и монашеству.

«От юности имея горячее желание и решимость работать Господеви со страхом (Пс. 2:11), Вы посвятили себя служению Богу всяческих и принесли монашеские обеты. Значительная часть Вашей жизни прошла в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, под покровительством преподобного игумена земли Русской, молитвами которого Вы стали наместником прославленной обители и на протяжении многих лет исполняли сие ответственное послушание, — говорится в Патриаршем послании, направленном сегодня владыке Феогносту.

Владыка Неба и земли, видя Ваше усердие, призвал Вас к архипастырским трудам. Ныне, совершая викарное служение, Вы помогаете Патриарху в организации церковной жизни в Первопрестольном граде, за что хотел бы выразить Вам особую признательность. Ценю Вашу добрую ревность и тщание, с которыми Вы неизменно стремитесь исполнять возложенные на Вас обязанности, во всем являя себя как служитель Божий, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви (2 Кор. 6:6).

Во внимание к Вашему многолетнему служению на пользу Святой Церкви и в связи с отмечаемой знаменательной личной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Димитрия Донского (II степени).

Господь и Бог наш Иисус Христос, в милости богатый и в щедротах непостижимый (молитва по 10-й кафизме), да обновит Ваши душевные и телесные силы, ниспошлет Свою всеукрепляющую и обильную помощь в Ваших дальнейших архипастырских трудах".

«Русская линия» присоединяется ко всем поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес митрополита Феогноста. Многая и благая лета!

Русская линия