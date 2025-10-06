Алексей Степанович Хомяков родился 1 мая 1804 г. в Москве в дворянской семье. Получил прекрасное домашнее образование, изучал философию, историю, математику и другие науки, овладел несколькими иностранными языками. В 1822 г. сдал экзамен в Московском университете на степень кандидата математических наук. В 1823−25 гг. находился на военной службе, затем вышел в отставку и уехал за границу (Париж, Италия, Швейцария, Австрия). С 1826 г. снова на военной службе, в 1828 г. участвовал в Русско-турецкой войне, награжден орденом за храбрость, по окончании войны вышел в отставку и занялся сельским хозяйством в своем имении. Зимой жил в Москве, где организовал кружок единомышленников, получивший название славянофильского. Зимой 1838−39 гг. он познакомил друзей со своей работой «О старом и новом». Эта статья-речь вместе с последовавшим на нее откликом И.В.Киреевского и ознаменовала возникновение славянофильства как оригинального течения русской общественной мысли. Вопросы, поставленные Хомяковым и Киреевским, очертили темы славянофильских дискуссий: «Что лучше, старая или новая Россия? Много ли поступило чуждых стихий в ее теперешнюю организацию? Много ли она утратила своих коренных начал и таковы ли были эти начала, чтобы нам о них сожалеть и стараться их воскресить?».

Круг духовных интересов и деятельности Хомякова был исключительно широк: религиозный философ и богослов, историк, экономист, разрабатывавший проекты освобождения крестьян, автор ряда технических изобретений, полиглот-лингвист, поэт и драматург, врач, живописец. На протяжении своей жизни Хомяков сотрудничал в различных периодических изданиях славянофильского направления («Москвитянин», «Русская беседа»), выступая со статьями по вопросам крестьянской реформы, социологии и философии, в 1858−60 гг. был председателем Общества любителей русской словесности при Московском университете.

По словам протоиерея В.В.Зеньковского, «Хомяков в подлинном смысле слова христианский философ, ибо он исходит из христианства». В центре воззрений Хомякова — учение о начале «соборности» («кафоличности», цельности, внутренней полноте). Он трактовал «соборность» как общий метафизический принцип устроения бытия — множество, собранное силой любви в «свободное и органическое единство» (противоположный тип — «ассоциация», формальное, внешнее соединение множества элементов). Только православие сохранило подлинный идеал церковной жизни, гармонически сочетая единство и свободу и тем самым реализуя центральную идею Церкви — идею соборности. В католицизме и протестантизме принцип соборности исторически нарушен. В первом случае — во имя единства, во втором — во имя свободы. Но и в католицизме, и в протестантизме, как доказывал Хомяков, измена соборному началу привела только к торжеству рационализма, враждебного «духу Церкви». В дальнейшем это учение Хомякова стало одной из основ концепций всеединства и личности в русской религиозной философии (Вл.С.Соловьев, Е.Н.Трубецкой, П.А.Флоренский, Л.П.Карсавин, С.Л.Франк).

Мировая история, по Хомякову, это история народов, каждый из которых мыслится как коллективная личность, «живое лицо», наделенное неповторимым обликом, характером и историческим призванием. Ход национальной истории определяется соотношением начал «ассоциативности» и «соборности» в духовных истоках нации; с этой же антитезой связано и возведение в «Записках о всемирной истории» всех мировых религий и культур к двум началам «кушитскому» (покорность необходимости, вещественный или логический, религиозный магизм и т. п.) и «иранскому» (свободная стихия духа, личности, устремленность к творчеству, нравственное самосознание и т. д.). Специфический характер русской истории Хомяков усматривал в Православии как единственном источнике просвещения на Руси, в «мирном» процессе образования русской нации, в общинном начале как основе общественного устройства. Усвоение высшим сословием «чужеродных» начал западной цивилизации привело к разрыву между «просвещенным обществом» и народом, достигшему апогея в послепетровскую эпоху; возвращение к исконным началам — единственный путь к созданию самобытной национальной культуры. Будущее России, о котором мечтал Хомяков, должно было стать преодолением «разрывов» русской истории. Он надеялся на «воскресение Древней Руси», хранившей по его убеждению, религиозный идеал соборности, но воскресение — «в просвещенных и стройных размерах», на основе нового исторического опыта государственного и культурного строительства последних столетий.

Сегодня мы также вспоминаем видного военного и государственного деятеля России, шефа легендарного III отделения графа Александра Христофоровича Бенкендорфа, скончавшегося 23 сентября 1844 года.

Он родился 23 июня 1781 (по др. данным — 1783) года в семье генерала от инфантерии, бывшего при Императоре Павле I военным губернатором Риги. Его мать — баронесса Анна Юлиановна Шиллинг фон Канштадт была подругой детства Императрицы Марии Федоровны — супруги Павла I.

Начав службу унтер-офицером в лейб-гвардии Семеновском полку, в 1803 г. Бенкендорф проявил себя на Кавказе, где храбро воевал с горцами. В турецкую кампанию 1809 г. он выполнял самые трудные и опасные поручения, отличился в битве под Рущуком — стремительной атакой опрокинув турецкий отряд, угрожавший тылу Русской армии, за что удостоился ордена Св. Георгия 4-й степени. В годы Отечественной войны 1812 г. Бенкендорф проявил выдающиеся качества боевого генерала, находясь в авангарде армии при ее наступлении и арьергарде при отходе. Он блестяще действовал в сражении при Велиже, провел смелое и искусное наступление на Волоколамск, разбив неприятеля и взяв в плен более 8 тысяч французов. Преследуя наполеоновскую армию до Немана, Бенкендорф взял в плен трех генералов и 6 тысяч разных чинов. Дрался под Лейпцигом, в Голландии, Бельгии, удостоившись ряда высоких наград.

В 1821 г. генерал-лейтенант Бенкендорф по собственному почину подал Императору Александру I докладную записку, в которой со знанием дела изложил собранные им сведения о деятельности декабристов, высказавшись за срочные и действенные меры, но Государь оставил доклад без внимания. Зато усердие Бенкендорфа вскоре оценил Император Николай I, назначивший генерала главой созданного III Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, которое ведало политичеким сыском.

На этом посту Бенкендорф был движим идеей создать не презираемое сообщество шпионов, а уважаемое всеми авторитетное министерство полиции, которое действовало бы в интересах общественного блага. Предание, бережно хранимое российскими спецслужбами до 1917 г., гласило, что Император Николай I вручая при учреждении Третьего отделения Бенкендорфу белый платок сказал: «Вот тебе все инструкции. Чем более отрешь слез этим платком, тем вернее будешь служить моим целям!» В 1832 г. за заслуги перед Отечеством Бенкендорф был возведен в графское достоинство, а в 1834 г. награжден высшей наградой Империи — орденом Андрея Первозванного. Личный друг Государя Николая I, он сопровождал Императора в его путешествиях по России и за границей и до последнего дня добросовестно нес свои обязанности.

Сегодня также день памяти певца-патриота, автора многочисленных песен («Россия», «Я вернусь» и др.), пользующихся большой популярностью у русских людей Игоря Владимировича Талькова, застреленного 6 октября 1991 года — во время концерта за кулисами концертного зала «Юбилейный» в Петербурге.

