Очередной Поклонный крест встал на защиту южных рубежей Москвы
На юге Московской области стали появляться величественные каменные Поклонные кресты, превзошедшие по своим размерам все ранее устанавливаемые православные символы…
Многие православные верующие, проезжавшие сегодня по Симферопольскому шоссе с радостью лицезрели, как на развязке поворота в сторону города Климовск устанавливали огромный Поклонный крест.
Монтаж этого величественного православного символа проходил с использованием подъёмного крана. Работы проводились с большой тщательностью, ведь крест — это не просто памятник, а святыня, символизирующая победу Господа нашего Иисуса Христа над смертью.
На лицевой и тыльной сторонах Креста можно увидеть барельеф распятого Господа, который напоминает нам о важности духовных ценностей в нашей жизни.
Ранее «Русская линия» уже писала, что в июле 2025 года по инициативе благотворительного фонда «Русский крест» возле деревни Борисово по Данковскому шоссе в Серпухове был установлен и торжественно освящён второй в городском округе подобный Поклонный крест. Чин освещения новой святыни тогда совершил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Помощь в установке Креста оказывал благотворительный Фонд помощи «Русский Крест».
С тех пор в районе Серпухова был установлен третий Крест, и вот теперь подобный символ появился при въезде в Климовск.
Очередной Поклонный крест встал на защиту южных рубежей Москвы На юге Московской области стали появляться величественные каменные Поклонные кресты, превзошедшие по своим размерам все ранее устанавливаемые православные символы...