На юге Московской области стали появляться величественные каменные Поклонные кресты, превзошедшие по своим размерам все ранее устанавливаемые православные символы…

Многие православные верующие, проезжавшие сегодня по Симферопольскому шоссе с радостью лицезрели, как на развязке поворота в сторону города Климовск устанавливали огромный Поклонный крест.

Монтаж этого величественного православного символа проходил с использованием подъёмного крана. Работы проводились с большой тщательностью, ведь крест — это не просто памятник, а святыня, символизирующая победу Господа нашего Иисуса Христа над смертью.

На лицевой и тыльной сторонах Креста можно увидеть барельеф распятого Господа, который напоминает нам о важности духовных ценностей в нашей жизни.

Ранее «Русская линия» уже писала, что в июле 2025 года по инициативе благотворительного фонда «Русский крест» возле деревни Борисово по Данковскому шоссе в Серпухове был установлен и торжественно освящён второй в городском округе подобный Поклонный крест. Чин освещения новой святыни тогда совершил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Помощь в установке Креста оказывал благотворительный Фонд помощи «Русский Крест».

С тех пор в районе Серпухова был установлен третий Крест, и вот теперь подобный символ появился при въезде в Климовск.

Русская линия