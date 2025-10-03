В Англии не нашлось ни одного достойного клирика-мужчины

Деградация духовенства Англиканской церкви достигла очередного предела — во всей Англии не нашлось ни одного достойного клирика-мужчины, который бы смог занять пост духовного главы Церкви. В связи с этим премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил таковой епископку Лондона Сару Муллалли, сообщает ТАСС.

«Король [Великобритании Карл III] одобрил кандидатуру преосвященной и достопочтенной дамы Сары Муллалли для избрания Коллегией каноников Кентерберийского собора вместо преосвященного и достопочтенного Джастина Портала Уэлби», — сказано в официальном сообщении английского правительства.

Стармер приветствовал назначение Муллалли, заявив, что «Церковь Англии имеет глубокое значение» для Великобритании.

«Её храмы, соборы, школы и благотворительные организации — неотъемлемая часть наших сообществ. Архиепископ Кентерберийский будет играть ключевую роль в нашей национальной жизни. Я желаю ей всяческого успеха и предвкушаю совместную работу», — отметил премьер.

До посвящения в сан Муллалли сделала успешную карьеру в области медицины. Она занимала должность главной медсестры Англии с 1999 года по 2004 год. В 2005 году Муллалли, родившейся в городе Уокинг близ Лондона, было присвоено звание дамы-командора ордена Британской империи. Муллалли была «рукоположена» в сан священника в 2002 году после обучения в колледже теологии Святого Августина в городе Уэст-Моллинг на юге Англии и «служения» в церкви Сент-Сейвьер на юге Лондона.

Женщинам разрешили становиться епископами в Церкви Англии в 2014 году. Муллалли была назначена «епископом» города Кредитон в 2015 году. Через три года она получила назначение на пост епископа Лондона. 63-летняя «священнослужительница» замужем за туристическим гидом Имоном Муллалли, у пары двое детей.

Муллалли станет 106-м архиепископом Кентерберийским в истории. Эта кафедра ведет свой отсчет с момента прибытия Августина Кентерберийского в королевство Кент из Рима в 597 году. Она формально вступит в свою должность после торжественной церемонии в Кентерберийском соборе в марте 2026 года.

Русская линия