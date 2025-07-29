Русская линия
Сводка новостей от 29 июля 2025

Алексей Шимко: «Теперь Поклонный крест встречает каждого, кто прибывает в наш округ или покидает его»
В Серпухове торжественно открыли второй Поклонный крест на очередном въезде в город…

В Серпухове освятили Поклонный крест28 июля 2025 года по инициативе благотворительного фонда «Русский крест» возле деревни Борисово по Данковскому шоссе в Серпухове был установлен и торжественно освящён второй в городском округе православный Поклонный крест, сообщает портал 360.Ru.

Надпись на основании креста гласит: «Господи! Храни град сей Серпухов и люди твоя».

Чин освещения новой святыни совершил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

«Благодарю Фонд помощи „Русский Крест“ за эту инициативу. Теперь Поклонный крест встречает каждого, кто прибывает в наш округ или покидает его, благословляя путь и напоминая о вечных ценностях — вере, любви к Богу и ближнему», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Первый Поклонный крест установили в 2024 году на въезде в город со стороны деревни Васильевское. В этом году событие приурочили к 1037-летию Крещения Руси и 672-й годовщине со дня рождения серпуховского князя Владимира Храброго.

Русская линия

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Алексей Шимко: «Теперь Поклонный крест встречает каждого, кто прибывает в наш округ или покидает его»
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