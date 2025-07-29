Депутаты полагают, что российскому правительству следуют сосредоточиться на особенной поддержке семей в сельской местности…

В Госдуме составили свои рекомендации по повышению рождаемости в России

23 июля 2025 года депутаты Госдумы, закрывая весеннюю сессию парламента, приняли перечень рекомендаций правительству по поддержке чадородия в России, сообщает газета «Коммерсант».

Все они касаются демографии и охватывают разные аспекты жизни российских семей: от рождения детей до помощи семьям с жильём. Рекомендации подготовлены по итогам прошедшего на прошлой неделе «Правительственного часа» с участием представителей социального блока Белого дома.

Повышение рождаемости объявлено одной из национальных целей развития России. Для её выполнения в 2025 году был запущен нацпроект «Семья», целью которого является объединение всех существующих и будущих мер поддержки рождаемости для достижения кумулятивного эффекта. Нацпроект призван улучшить жизнь как бездетных россиян (для того чтобы стимулировать их к деторождению), так и тех, у кого уже появился ребёнок. Это, в частности, улучшение жилищных условий с помощью льготной ипотеки, развитие медицинской помощи для матерей с детьми и пропаганда образа многодетной семьи в СМИ.

Как следует из рекомендаций Госдумы, наибольший акцент властям необходимо сделать на поддержке семей в сельской местности. Предложения включают развитие инфраструктуры для таких территорий, обновление медицинских пунктов, распространение новых форматов малоэтажного жилья.

Ранее с подобными инициативами выступали в том числе эксперты Высшей школы экономики, также оценивавшие потенциальную дополнительную рождаемость в сельской местности как более высокую.

Среди рекомендаций также есть меры по усилению медицинской поддержки семей с детьми: от расширения сети центров охраны материнства до контроля за репродуктивными функциями взрослого населения с целью предотвращения бесплодия.

Относительно новыми в постановлении выглядят инициативы, направленные на повышение эффективности мер, которыми уже занимается правительство. Депутаты предлагают перед принятием тщательнее моделировать их возможное влияние на рождаемость — и в частности, проанализировать уже действующие выплаты для детей в бедных семьях.

Помимо этого, Госдума рекомендовала научным организациям осуществлять экспертизу демографических процессов РФ. Сам профильный комитет нижней палаты обещает мониторить достижение промежуточных и конечных целей нацпроекта «Семья».

Русская линия