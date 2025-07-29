28 июля 2025 года, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, исполнилось 20 лет со времени первого выхода в эфир общественного православного телеканала «Спас», сообщает Патриархия.Ru.

Один из основателей телеканала, известный телеведущий и телеменеджер того времени Иван Демидов рассказал, как зародилось название телеканала: «В какой-то момент пришло чувство, что в этих четырех буквах — Спас, которые вместе в молитвослове встречаются чаще всего — в них есть всё: от МЧС до чего-то самого главного русского. Плюс какая-то лингвистическая двухмерность: то ли это имя собственное, то ли глагол. И я понял, что эти четыре буквы — это вот прямо точная вещь».

В 2015 году на канале было от двух до четырех часов оригинального эфира в день. Первые «спасовцы» собрали со всех телеканалов все программы и фильмы, которые так или иначе касались православной темы. И уже тогда они понимали, что рано или поздно, если канал сохранится, он будет передан Русской Православной Церкви.

Сейчас «Спас» — общедоступный круглосуточный федеральный телеканал Русской Православной Церкви с тремя дублями вещания, учредителем которого является Фонд православного телевидения.

Генеральный директор телеканала «Спас» — Борис Корчевников.

«„Спас“ внёс свой вклад в разной степени успешности в пробитые стены и снятые в общественном сознании табу с некоторых тем: например, с разговора о Боге, — рассказал Борис Корчевников. — Прямо сейчас мы запускаем большой проект „Миссия“, в котором каждый сможет научиться говорить о Христе с окружающими и этим исполнить заповедь Бога. Или с темы абортов, наши проекты и ток-шоу на эту тему, художественно-документальный фильм „Мамино письмо“, точно знаю, спасли тысячи жизней детей и их родителей и, наверное, в том числе повлияли на отношение общества к абортам — оно же явно — медленнее, чем хотелось бы, — но меняется. Это же можно сказать и о многодетной семье — важнейший фронт нашей работы. Сейчас готовится к запуску художественный сериал (документальный уже есть) о красоте и правде многодетности. Мы сделали первое кино о мате и о том, как эта лексика ада погружает в ад всю жизнь — и это тоже совершенно растабуированная тема. Как и правда о колдунах и экстрасенсах — „Спас“ единственный канал, где почти ежедневно кричат о чудовищных последствиях оккультизма и обращения к эзотерикам для жизни человека. Возвращение Спаса Нерукотворного как нашего практически второго государственного знамени, который с передовой СВО пришел в дома страны, — здесь „Спас“ и мои коллеги тоже очень потрудились и трудятся. Популяризация работы военного духовенства, битва за идею России как православного „ковчега спасения“ для всего мира, при этом трезвая оценка всех наших нынешних хворей, которые нам этим ковчегом еще стать не дают, — это тоже дело „Спаса“».

За 20 лет телеканал «Спас» собрал огромную библиотеку просветительских фильмов и проектов о святых и о том, что такое Церковь, демонстрируя взгляд на текущие события через духовную оптику и Евангелие. Аудитория канала расширяется год от года.

Поздравление по случаю 20-летия телеканала направил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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