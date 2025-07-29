28 июля 2025 года, в связи с празднованием дня Крещения Руси и дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, в соборе Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка, ключарь собора, иерей Вячеслав Порш по просьбе командования войск Росгвардии совершил торжественный молебен Небесному покровителю военнослужащих, сообщает официальный сайт Измайловского собора.

Святой равноапостольный князь Владимир почитается Небесным покровителем российских войск правопорядка.

За богослужением молились командование и военнослужащие 2-го специального моторизованного полка Северо-Западного округа войск национальной гвардии России.

Перед молебном отец Вячеслав обратился к военнослужащим с приветственным словом, в котором рассказал об историческом значении Крещения Руси и о роли святого князя Владимира в становлении нашего Отечества. Так же, священник поздравил росгвардейцев с днём памяти их Небесного покровителя и пожелал Божией помощи в служении на благо Отечеству.

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