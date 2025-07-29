Предполагается, что ограничение будет действовать до конца 2025 года, после чего его могут продлить…

28 июля 2025 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, запрещающее привлекать к работе иностранных граждан, работающих по патенту в сфере «легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем». Ограничение начнёт действовать через три месяца и продлится до конца 2025 года, после чего может быть продлено, сообщает Фонтанка.Ru.

В сентябре 2024 года запретить работу мигрантов в такси предложил депутат Госдумы Михаил Романов. На заседании правительства города он задал вопрос об этом председателю комитета по экономической политике Санкт-Петербурга Алексею Зырянову. Тогда эту идею активно поддерживали представители силового блока, которые указывали, что в России среди мигрантов наблюдается серьёзный рост преступлений.

Михаил Романов отметил, что запрет на работу мигрантов в такси приняли более 20 регионов, в том числе Калининградская область, Новосибирская, Якутия и даже соседняя Ленинградская. Но в Санкт-Петербурге чиновники сомневались.

О запрете работы мигрантов в такси вновь вспомнили только в мае 2025-го, когда появился проект постановления, предполагающий, что иностранцам запретят работать не только в сфере перевозок, но и доставки. Однако ограничение для курьеров так и не приняли — вероятно, из-за возмущения компаний — представителей отрасли.

Спикер петербургского парламента Александр Бельский в начале июля на радио «Комсомольская правда» объяснил, что ограничение не ввели и для таксистов, чтобы жители соседних регионов разом не бросили работы в полях ради возможности таксовать в Санкт-Петербурге. Теперь такое решение принято как эксперимент.

По данным ГУ МВД, за 6 месяцев 2025 года в Петербурге оформлено 102,9 тысячи патентов, из них по профессии «водитель автомобиля» — 3,8 тысячи патентов (3,6% от всех оформленных патентов), рассказали «Фонтанке» в комитете по труду. При этом граждане стран Евразийского экономического союза (например, граждане Киргизии) могут работать без патента.

«Количество иностранных граждан (визовые, безвизовые страны и ЕАЭС) по коду занятий «водители легковых автомобилей, такси и фургонов» в 2024 году оценивалось в 13 тысяч человек. Списочная численность работников организаций Петербурга по коду занятий «водители легковых автомобилей, такси и фургонов» оценивается в 33,4 тысячи человек.

Из таких цифр можно сделать два вывода: либо большинство из иностранцев, работающих водителями, — граждане ЕАЭС, либо граждане безвизовых стран работают водителями, имея патент на другую профессию. Что из этого верно, увидим в ближайшее время", — отметили в ведомстве.

Глава комитета по труду Василий Пониделко указал, что освобождение рынка такси от иностранцев даст возможность трудоустройства нашим гражданам. Сам он уверен, что ограничение рынок «переварит»: «Было много претензий со стороны правоохранительного блока, я уверен, что безопасность нашего города — на первом месте».

Русская линия